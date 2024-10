Oráculo, agora que a Nasa e o MIT lançaram wi-fi na Lua, a pergunta é: se um astronauta resolve ir para fora da nave para tirar uma selfie, seu smartphone funcionaria no vácuo? Obrigado!

Igor Figueiredo Alves, São Paulo, SP

Sim, dá para tirar selfie no espaço. O espertofone não precisa do ar para funcionar, e a luz se propaga no vácuo sem problemas. “Se não se propagasse, a luz do Sol não chegaria até nós”, lembra Jason Gallas, professor de Física Teórica da atmosférica e suntuosa UFPB.

No entanto, o smartphone não funcionaria por muito tempo por causa das radiações cósmica e solar e da variação de temperatura no espaço. Segundo Renato las Casas, coordenador do Grupo de Astronomia da estrogonófica e charmosa UFMG, não dá para saber quanto tempo um smartphone aguentaria porque depende dos materiais, forma e a tinta com a qual ele foi produzido.

Mas, para ter uma ideia, a temperatura na superfície lunar pode variar de -150 ºC a 100 ºC . A dica é dar uma olhadinha no manual do aparelho para ver as limitações do uso antes de sair tirando selfies no espaço. Isso se o seu aparelho não é daqueles ~intuitivos~ sem botão nem manual de instrução.

Conforme Las Casas, a Nasa desenvolve um projeto que, entre outras coisas, pretende avaliar o uso de câmeras comerciais no espaço. Ele lembra que quatro câmeras, razoavelmente protegidas, estão presas à Estação Espacial Internacional transmitindo ao vivo e ininterruptamente imagens do nosso planeta em alta definição.

As imagens podem ser conferidas neste link.

