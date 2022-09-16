Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.

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Vamos por partes: Pesquisadores da Universidade do Havaí fizeram uma estimativa aproximada da quantidade de grãos de areia na superfície da Terra. O número a que eles chegaram é de 7,5 x 10^18 grãos. Ou seja, 7 quintilhões e 500 quatrilhões.

Com estrelas é outra história. A olho nu, em uma noite clara e de céu limpo, podemos enxergar cerca de 2,5 mil estrelas.

Agora, considerando o Universo observável, as estrelas dão um baile nos grãos de areia. Segundo a Agência Espacial Europeia, multiplicar o número de estrelas na nossa galáxia pelo número de galáxias conhecidas resulta em uma boa estimativa. E nessa conta os números ficam perto de 10^22 estrelas, ou 10 sextilhões. Então, sim: embora ambos estejam em quantidades impossíveis de imaginar, existem mais estrelas no céu do que grãos de areia na Terra.

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Pergunta de @paulooliveirafreire, via Instagram

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