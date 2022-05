É verdade que leite corta o efeito tóxico de produtos químicos?

Isso é crendice: não existem evidências de que o leite possa atuar como desintoxicante. Essa foi a conclusão de uma revisão de estudos científicos publicada em 2019 que investigou a eficácia de um costume antigo: o oferecimento de uma dose diária de leite a trabalhadores expostos a chumbo (como pintores da indústria automotiva).



O máximo que o leite pode fazer é atrasar a absorção da substância tóxica e amenizar lesões nas paredes do estômago (criando uma barreira temporária entre o veneno e as paredes do órgão). Se o envenenamento acontecer por inalação ou através da pele, tomar leite faz menos sentido ainda – ele nem entraria em contato com o agente tóxico.

De qualquer forma, o recomendado é sempre procurar atendimento médico em vez de recorrer a soluções caseiras – potencialmente perigosas.

Pergunta de math_queir0z, via Instagram.

Fontes: Adauto Pessoa, do Instituto de Química da Universidade de São Paulo (USP) e Cursinho da Poli; Revista Portuguesa de Saúde Ocupacional.

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram