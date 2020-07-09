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Ciência

Em algum momento os planetas ficam perfeitamente alinhados?

Não. Nem se você esperar 400 bilhões de anos (não, esse número não é piada).

Por Bruno Vaiano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 jul 2020, 12h41 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h21
ORCL | Os planetas do Sistema Solar ficam alinhados como nas ilustrações?
 (Kaio Moreira/Superinteressante)
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Em algum momento os planetas ficam perfeitamente alinhados? Priorizar nos meus resultados Google

Não. Primeiro porque os planetas não formam um disco perfeito. O plano da órbita de Mercúrio, por exemplo, é inclinado 6,3 graus em relação ao plano da Terra (ele se tornou o recordista de inclinação depois que Plutão, com 17 graus, foi rebaixado à categoria de planeta-anão).

Ou seja: mesmo que Júpiter, Marte e cia. passassem todos pelo mesmo ponto da circunferência ao mesmo tempo, eles ainda estariam em alturas diferentes.

Mas você poderia dizer: “Isso é detalhe. Quero uma resposta decente”. Podemos ignorar a falta de alinhamento vertical e considerar simplesmente a possibilidade mencionada acima – repetindo: a de que eles passem todos pelo mesmo ponto da circunferência em torno do Sol ao mesmo tempo.

Há 360 graus de circunferência em torno do Sol. A fatia mais estreita que todos ocuparam juntos nos últimos 4 mil anos foi de 40 graus. A chance de que os planetas ocupem uma fatia bem fina, de 1,8 grau, por exemplo, é de uma a cada 396 bilhões de anos. E mesmo isso seria um quase alinhamento, com margem de erro de muitos milhares de quilômetros.

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Problema: o Sistema Solar tem só 4,5 bilhões de anos, e o Sol morrerá daqui a 5 bilhões de anos. Diminua de 1,8 para 1 grau e o tempo entra na casa dos trilhões. Então a resposta é: não vai dar tempo.

Mesmo que tal alinhamento ocorresse, porém, é bom deixar avisado para os místicos de plantão que isso não geraria nenhuma anomalia gravitacional, tampouco teria qualquer efeito sobre a vida na Terra. Esse é um cálculo simples de fazer, que usa fórmulas de Ensino Médio da física newtoniana.

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Pergunta de @polivalda, via Instagram.

Fontes: livro Mathematical Astronomy Morsels, de Jean Meeus; Júlio César Klafke, astrônomo.

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