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Ciência

Existe mar acima do nível do mar?

Sim. Também existe mar abaixo do nível do mar. O nível do mar é só uma média.

Por Bruno Vaiano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 jul 2020, 13h25 | Atualizado em 10 jul 2020, 08h21
ORCL | Existe mar acima do nível do mar?
 (Kaio Moreira/Superinteressante)
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Sim. Também existe mar abaixo do nível do mar. O nível do mar é só uma média.

Para entender por que isso acontece, o primeiro passo é supor que não existam ondas (que são causadas pelo vento) nem marés (que são causadas pela gravidade da Lua). Como se os oceanos fossem uma lagoa plácida. Feito isso, vamos dar o próximo passo e nivelar todo o relevo da superfície dos continentes. Adeus, vales, morros e montanhas. Tudo está no nível do mar, a Terra está lisa como a careca do Bruce Willis.

É agora que vem o pulo do gato: essa Terra bunda de nenê ainda não é uma esfera perfeita. Ela é um geoide, que é uma esfera irregular. Ou seja: o planeta em si tem caroços em algumas regiões e depressões em outras (que são, evidentemente, sutis demais para serem perceptíveis a olho nu – se você observar a Terra do espaço, ela parecerá uma bola).

Isso acontece porque o miolo de rocha da Terra tem partes mais densas e menos densas. Onde há mais densidade, há mais massa, e mais gravidade. Essas variações na gravidade são suficientes para fazer o nível do mar variar até cem metros para cima ou para baixo.

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Na Indonésia, o geoide é 80 metros mais alto que o “elipsoide de referência” (que seria a Terra “ideal”). Já a Índia está 100 metros mais baixa. Ou seja: se você viajar de barco da Índia para a Indonésia, terá subido uma rampa d’água de 180 m de altura – sem nunca sair do nível do mar.

Perceba que dizemos “elipsoide” de referência, e não “esfera”, porque a Terra é ligeiramente achatada nos polos.

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Fonte: professor Joseph Harari, do Instituto de Oceanografia (IO) da USP.

Pergunta de @erickando, via Instagram.

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Geografia
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OCEANOGRAFIA
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