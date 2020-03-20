O presidente tem o poder de negar a entrada de uma pessoa em seu país?

Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.

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No Brasil, não. Há duas situações. Quem já mora aqui tem direito de voltar. “É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens”, diz a Constituição.

Já as regras para turistas estão previstas na Lei de Migração, que só autoriza impedir a entrada de um estrangeiro caso haja uma justificativa boa – menor desacompanhado, tráfico de drogas, de animais silvestres etc. Aí valem as boas e velhas fiscalizações de aeroporto e fronteira, realizas pela Polícia Federal e a Anvisa. Não tem segredo.

Há outras coisas, porém, que o presidente pode fazer sem autorização dos outros poderes. Por exemplo: ele pode controlar quem serão os ministros, colocando-os e tirando-os do cargo. Também pode sancionar e vetar leis (de forma total ou parcial).

Ele também pode tomar decisões por decreto. Mas tem um preço: não envolver aumento de despesas e não criar ou extinguir órgãos públicos. Por fim – como Temer nos fez lembrar – o presidente pode decretar intervenções militares nos estados do país, pois é de sua responsabilidade a chefia das Forças Armadas.

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Pergunta de @maiolidaniel, via Instagram

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Fonte: Pedro Dallari, Livre-Docente em Direito Internacional.