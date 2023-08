O que a Colomba Pascal e o Pedro Pascal têm em comum?

Colomba Pascal

A versão outonal do panetone foi inventada pelo confeiteiro italiano Angelo Motta, que queria dar uso às máquinas que fabricam o pão doce fora da época de Natal. Após sua morte, a companhia Motta foi vendida para a empresa…

Bauli

Panificadora líder do ramo na Itália. Seu fundador, Ruggero Bauli, viveu dez anos na Argentina, aprendendo sobre panificação. Ele embarcou da Itália para a América Latina em 1927, e sobreviveu ao naufrágio do…

SS Principessa Mafalda

O “Titanic italiano” saiu de Gênova e naufragou antes de chegar a Buenos Aires, matando 314 pessoas. A família de um certo Mario Bergoglio comprou passagens para essa viagem, mas acabou cruzando o Atlântico em um outro navio, dois anos mais tarde. Mario se tornaria pai do…

Papa Francisco

Jorge Mario Bergoglio nasceu em 1936 em Buenos Aires. Iniciou o noviciado em 1958, quando entrou para a Companhia de Jesus. Lá, ele foi transferido para estudar humanidades em Santiago, no Chile. Mesma cidade em que nasceu…

Pedro Pascal

O ator de The Last of Us tem cidadania chilena e americana. Seus pais resistiram contra a ditadura de Pinochet e tiveram que fugir do Chile nos anos 1970. Meses antes de sair do país, Verónica Pascal deu à luz. Era 2 de abril de 1975 – semana de Páscoa.

