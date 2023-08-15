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Cultura

O que a Colomba Pascal e o Pedro Pascal têm em comum?

Você sabia que Pedro Pascal nasceu na semana de páscoa? Veja essa e outras coincidências que ligam o galã chileno ao quitute italiano.

Por Maria Clara Rossini 15 ago 2023, 16h50 | Atualizado em 16 ago 2023, 18h18
Montagem com fotos do bolo colomba e retrato do Pedro Pascal.
 (Arte/Montagem sobre reprodução)
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Colomba Pascal

Foto de colomba, italiano Bolo de Páscoa, sob fundo marrom.
(AndreaAstes / Getty Images/Montagem sobre reprodução)

A versão outonal do panetone foi inventada pelo confeiteiro italiano Angelo Motta, que queria dar uso às máquinas que fabricam o pão doce fora da época de Natal. Após sua morte, a companhia Motta foi vendida para a empresa…

Bauli

Imagem de embalagem do croissant Bauli sob fundo rosa.
(Bauli/Montagem sobre reprodução)
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Panificadora líder do ramo na Itália. Seu fundador, Ruggero Bauli, viveu dez anos na Argentina, aprendendo sobre panificação. Ele embarcou da Itália para a América Latina em 1927, e sobreviveu ao naufrágio do…

SS Principessa Mafalda

Foto do navio Principessa Mafalda de bandeira italiana que naufragou em 25 de outubro de 1927.
(wikipedia/Montagem sobre reprodução)
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O “Titanic italiano” saiu de Gênova e naufragou antes de chegar a Buenos Aires, matando 314 pessoas. A família de um certo Mario Bergoglio comprou passagens para essa viagem, mas acabou cruzando o Atlântico em um outro navio, dois anos mais tarde. Mario se tornaria pai do…

Papa Francisco

O Papa Francisco deixando a Praça de São Pedro.
(SOPA Images / Colaborador / Getty Images/Montagem sobre reprodução)
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Jorge Mario Bergoglio nasceu em 1936 em Buenos Aires. Iniciou o noviciado em 1958, quando entrou para a Companhia de Jesus. Lá, ele foi transferido para estudar humanidades em Santiago, no Chile. Mesma cidade em que nasceu…

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Pedro Pascal

Pedro Pascal na estreia de
(Axelle/Bauer-Griffin / Colaborador / Getty Images/Montagem sobre reprodução)
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O ator de The Last of Us tem cidadania chilena e americana. Seus pais resistiram contra a ditadura de Pinochet e tiveram que fugir do Chile nos anos 1970. Meses antes de sair do país, Verónica Pascal deu à luz. Era 2 de abril de 1975 – semana de Páscoa.

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The Last of Us
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