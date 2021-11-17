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Saúde

O que acontece se eu receber uma transfusão incompatível com meu tipo sanguíneo?

Você morre, a não ser que receba o tratamento necessário rapidamente. Entenda detalhes sobre o sistema ABO.

Por Carolina Fioratti 17 nov 2021, 12h55
Foto de bolsas de sangue.
 (vladm/Getty Images)
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O que acontece se eu receber uma transfusão incompatível com meu tipo sanguíneo? Priorizar nos meus resultados Google

Você provavelmente morre, a não ser que receba o tratamento necessário muito rapidamente. As letras A, B, AB ou O se referem a um certo tipo de proteína que existe na superfície dos glóbulos vermelhos, as células do sangue que carregam o oxigênio. O sistema imunológico de uma pessoa do tipo A não reconhece o tipo B, e vice-versa. Uma pessoa AB é receptora universal, porque suas células de defesa estão acostumadas às duas proteínas. Por outro lado, uma pessoa O não possui nenhuma proteína (nem A, nem B). Por isso, seus glóbulos brancos atacam qualquer uma das duas. 

 

Quando alguém recebe sangue incompatível, o sistema imunológico começa a detectar e destruir as hemácias que carregam a proteína alienígena. Os destroços sobrecarregam os rins, que não conseguem filtrar tanto material tão rápido e podem parar (sangue na urina é um sintoma clássico). Os restos das hemácias alienígenas também formam coágulos por todo o corpo, que acabam entupindo vasos sanguíneos importantes. 

Pergunta de @thisilva89, via Instagram.

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