O que é o sésamo do “abre-te sésamo!”?

A expressão, você sabe, é da história Ali Baba e os Quarenta Ladrões, o conto mais famoso da coletânea Mil e Uma Noites. Na narrativa, o comerciante Ali Baba usa a frase mágica para abrir a porta de uma caverna onde ladrões guardam seus tesouros roubados.

Mas Sésamo não era o nome de algum porteiro do esconderijo. A escolha do termo tem relação com a botânica.

Sésamo (Sesamum indicum) nada mais é do que chamamos no Brasil de gergelim: planta originária do Oriente, capaz de crescer em solos nos quais outras plantas teriam dificuldade. O uso na história é uma analogia: tem a ver com suas sementes ficarem protegidas por uma cápsula que se abre quando elas ficam maduras.

O gergelim é muito usado na culinária, seja com suas sementes cruas em pães e saladas, seja transformadas em óleo para fritura. São ricas em fósforo, potássio, cálcio, magnésio, fibras e antioxidantes. Na forma de óleo, fazem bem para o coração e têm propriedades anti-inflamatórias.

Se o Sésamo de Ali Baba tinha poderes sobrenaturais sobre a entrada em cavernas, o gergelim é um verdadeiro tesouro – para a sua saúde.

Pergunta de @diego.zanchetta, via Instagram

