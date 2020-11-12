Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 Esquenta Black Friday com PREÇO BAIXO! Assine Revista Impressa + Digital Premium e aproveite! 🤑
Imagem Blog

Oráculo

Por aquele cara de Delfos Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.
Sociedade

O que significa a numeração dos sapatos?

O Japão é um dos únicos países em que a numeração dos sapatos corresponde ao tamanho do pé do comprador em centímetros.

Por Bruno Carbinatto 12 nov 2020, 13h06 | Atualizado em 8 Maio 2024, 13h36
SI_421_Oraculo_Sapato
 (Gabriela Sakata/Superinteressante)
Continua após publicidade
O que significa a numeração dos sapatos? Priorizar nos meus resultados Google

Depende do país.

No Brasil, a unidade de medida é o ponto francês, que equivale a dois terços de um centímetro. Contando do calcanhar até a ponta do dedão, adiciona-se um ponto na numeração final para cada 0,66 cm de pé. As patas deste Oráculo, por exemplo, são tamanho 44. Esses 44 pontos franceses equivalem a, aproximadamente, 29 cm.

Esse ponto surgiu em Paris no começo do século 19, época em que o recém-criado sistema métrico ganhava espaço na Europa. Não se sabe por que os sapateiros escolheram um valor tão quebrado – a melhor hipótese é que 2/3 de centímetro equivalem a 1/4 de pouce, a polegada francesa usada antes da introdução do metro.

Isso facilitou a adoção do novo sistema por parte dos sapateiros. Na França, a contagem começa no dois negativo, de modo que os sapatos, por lá, são sempre dois números menores que os nossos: o Oráculo precisaria comprar um 46.

Siga

A escolha de marcos diferentes para o início da contagem tem a ver com a diferença na largura média dos pés dos habitantes de cada país.

Continua após a publicidade

No resto do mundo, a coisa é igualmente confusa. No Reino Unido e em alguns outros países que costumavam ser colônias britânicas, utiliza-se o chamado ponto inglês. A única coisa óbvia nele é o nome, mesmo: o bichinho equivale a um terço de uma polegada – 0,846 cm.

Dá quase um centímetro inteiro. O problema de uma pontuação com saltos tão generosos é que pés grandes demais para um número podem ser pequenos demais para o número seguinte. Por isso, criou-se o meio ponto (0,423 cm). Ele vigora até hoje: existem sapatos 9,5, 10,5, 11,5…

Continua após a publicidade

O marco zero dos britânicos também não fica exatamente na ponta do calcanhar, e sim 4 polegadas acima. A partir daí adiciona-se um ponto (ou meio) até um máximo de 13,5 pontos (8,5 polegadas ou 21,3 centímetros). 

Acha que acabou? Não, não acabou. O tamanho máximo dos sapatos infantis é um novo marco zero, dessa vez para a numeração adulta. Um sapato 37 brasileiro equivale a um número 19,5 na Inglaterra, mas na prática você precisa pedir um 6, porque a contagem recomeça no 13,5. Haja paciência.

Continua após a publicidade

Nos EUA, o modelo é parecido com o inglês, mas a contagem masculina começa no 1, e não no 0 – um número 6 britânico equivale a um 7 americano.

A numeração de mulheres é sempre o equivalente masculino mais um. Ou seja, o 6 britânico seria um 8 feminino nos EUA.

Continua após a publicidade

Se você achou que realmente não dava mais para piorar, achou errado: países como Nova Zelândia e Austrália misturam a numerção britânica e a americana em suas numerações, conforme o gênero do comprador. 

Nessa confusão, quem se saiu melhor foi o Japão, que usa o modelo mais óbvio de todos: um ponto para cada centímetro de pé. Se você medir seu pé e ele tiver 24 centímetros, você compra um calçado 24. Simples assim. Viva o Japão. Colonizem nossas sapatarias, por favor. 

Continua após a publicidade

Fontes: Palterm, Centro Tecnológico do Calçado SENAI-RS, artigo “Une petite histoire des poids et mesures”, de Louis Drevet.

Pergunta de @filipe.olimpio, via Instagram.
Publicidade
TAGS:
roupa
sapato
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo conteúdo digital, sobre fundo escuro com o texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).