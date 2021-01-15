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Ciência

O que torna os números primos tão especiais?

Muitas coisas. 1. Existem infinitos primos; 2. Todos os números que não são primos são produto de primos; 3. A distribuição deles é basicamente aleatória.

Por Bruno Vaiano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 jan 2021, 12h13 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h32
Números crescentes com primos escritos em vermelho.
 (Robert Brook/Science Photo Library/Getty Images)
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O que torna os números primos tão especiais? Priorizar nos meus resultados Google

Primeiro, vamos relembrar o básico: números primos são aqueles que só podem ser divididos por si mesmos e por um, como 2, 3, 5, 7, 11… Perceba que essa definição exclui muita coisa. Por exemplo: já sabemos logo de cara que nenhum número par além do dois é primo, pois todo número par pode ser dividido por dois.

Inclusive, se um número qualquer aparece na tabuada de qualquer outro número, já era: ele não pode ser primo. Pense no 31, que solidão: ele não é divisível por ninguém. Nadinha. Não dá as caras em nenhuma tabela de multiplicações. É isso que o torna primo.

Apesar dessa limitação, existem infinitos números primos. E essa é a primeira anomalia digna de nota. Não importa o tamanho de um primo – o maior já encontrado tem 17,4 milhões de dígitos –, sempre haverá um próximo que é maior ainda.

A segunda estranheza é que todo número que não é primo pode ser obtido pela multiplicação de primos. Tipo o 12 (2 x 2 x 3) ou o 2.244.354 (2 x 3 x 7 x 53.437). Pegar um número comum e descobrir quais números primos dão origem a ele é um processo chamado fatoração.

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Isso os torna importantes para aplicações práticas, como a criptografia. É como se os primos fossem tijolos básicos com base nos quais é possível construir todo o castelo dos números.

Por fim: não há método totalmente confiável para prever qual será o próximo primo. Os matemáticos já descobriram, é claro, certos padrões e tendências. Mas a distribuição deles ao longo da reta dos números permanece, para todos os efeitos práticos, aleatória.

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Pergunta de @titodocarmo, via Instagram.

Fonte: texto “Is there a formula for finding primes? Do primes follow a pattern?” no blog Ask a Mathematician.

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Errata: na versão impressa deste Oráculo, disponível na edição 423 da Super, a fatoração do número 12 está errada. Corrigimos para a versão online.

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TAGS:
Matemática
números
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