Pernilongos picam pessoas bêbadas?
Picam. A questão é saber se eles são atraídos pelo cheiro de cerveja na pele da pessoa ou pelo gás carbônico que escapa das bolhas do líquido.
Não só picam como preferem: um estudo realizado no Japão em 2002 com modestos 13 voluntários demonstrou que ingerir uma latinha de cerveja torna um Homo sapiens em média 20% mais suscetível a um pouso de um mosquito. Curioso é que tão pouca gente tenha topado beber de graça.
Outro estudo, que contou com mais voluntários e foi publicado por franceses em 2011, verificou 30% mais picadas após três latas. Os insetos detectam nossa presença com base em vários indicadores, como o gás carbônico expirado pelos pulmões, o calor exalado pelo corpo e o cheiro de moléculas presentes no suor (como o ácido lático).
Ninguém sabe por que o álcool deixa pernilongos ouriçados. Na verdade, sequer sabemos se a culpa é do álcool: há a possibilidade de que a atração por cerveja seja simplesmente um crush acidental pelas bolhas de CO2 que escapam da bebida gasosa. O jeito é testar também com refrigerante, para comparar – fica a ideia, caros biólogos.
Pergunta de Bruno Coelho, Varginha, MG.