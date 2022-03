Por que a areia fica mais dura conforme cavamos?

Sabe quando você pega um punhado de carne moída e aperta até estar no formato de hambúrguer, comprimido de um jeito que não desmanche na grelha? Com a areia é a mesma coisa: pura compactação.

Na superfície, as partículas minerais estão soltinhas e formam um tapete fofo. Mas as camadas de cima pressionam as de baixo com seu peso, compactando os sedimentos – e tornando a areia mais dura para se cavar.

Em profundidades ainda maiores, não há pá que dê conta: ocorre a cimentação do material: a água que circula entre os granículos funciona como uma cola e transforma a areia em rocha – o arenito.

Fonte: Paulo César Boggiani, professor do Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo.

Pergunta de @lemosale_, via Instagram