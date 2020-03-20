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Tecnologia

Por que a embalagem de óleo de cozinha tem 900 ml, e não 1 l exato?

Nossos leitores percebem coisas que nem o mais sábio Oráculo nota enquanto frita suas batatas...

Por Bruno Vaiano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 mar 2020, 18h00 | Atualizado em 5 set 2024, 09h09
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 (Tafilah Md Yusof / EyeEm/Getty Images)
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Por que a embalagem de óleo de cozinha tem 900 ml, e não 1 l exato? Priorizar nos meus resultados Google

As máquinas usadas para encher as embalagens de óleo são importadas dos EUA. Por isso, em vez do bom e velho Sistema Métrico, elas seguem o Sistema Imperial. Adotado oficialmente só nos EUA, na Libéria e em Myanmar – no Reino Unido, a adoção é facultativa –, é dele que vêm unidades de medida alienígenas como jarda, polegada, milha, onça e libra.

Nesse sistema, em vez do litro, quem reina é o galão, que equivale a 3,6 l. Portanto, convencionou-se que o volume da embalagem de óleo por aqui seria equivalente a um quarto de galão, ou 900 ml – o valor mais próximo do nosso bom e velho litro que as máquinas yankees conseguem entender.

Segundo uma portaria do Inmetro que vale desde 2008, é possível que embalagens tenham 500 mL, 750 mL, 1L, 1,5 L ou 2L. Perceba que são todos frações simples do litro – menos os 900 ml, que entraram de gaiato na norma por causa do problema explicado acima. 

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Fonte: Abiove (Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais)

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