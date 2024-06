Por que as lojas de carro se chamam “concessionárias”? 

Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.

Porque as montadoras de automóveis estão concedendo o direito de vender seus carros a outro empresário, o dono da concessionária. Até os anos 1950, carros eram bens relativamente raros aqui no Brasil, e eram vendidos em lojas das próprias fabricantes.

Com o crescimento da indústria automobilística no governo de Juscelino Kubitschek, as montadoras passaram a criar grandes redes de distribuição de veículos, e foram cedendo a outros indivíduos ou empresas o trabalho de comercializá-los.

Outro tipo de concessão comum em nossas vidas são os canais de TV: no papel, eles pertencem ao Estado, que cede pedaços do espectro eletromagnético para as emissoras.

Pergunta de @balabanrichard, via Instagram.