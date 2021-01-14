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Cultura

Por que, em muitas séries, cada episódio tem um diretor diferente?

Para manter as engrenagens funcionando: o ritmo de uma série de TV é muito mais intenso que o de um filme.

Por Rafael Battaglia 14 jan 2021, 16h44 | Atualizado em 7 jun 2021, 16h42
Poster da série American Horror Story.
 (Amazon Prime Video/Reprodução)
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Para manter as engrenagens funcionando, já que o ritmo de uma série de TV é muito mais intenso que o de um filme. Enquanto o diretor de um episódio está gravando, o de outro está em pré-produção – escolhendo locações, fazendo reuniões com roteiristas e produtores e selecionando atores.

Quando chegar a vez de ele filmar, o diretor que já gravou entra em pós-produção (edição, efeitos especiais e por aí vai). Esse modelo se consolidou nos anos 1950. Seria impossível para um único diretor, em um ano, comandar os 22 ou 24 episódios de uma temporada – que é o formato convencional de uma série americana.

Há exceções apenas em minisséries ou séries com temporadas mais curtas. Por exemplo: a partir da segunda temporada, Sam Esmail passou a dirigir todos os capítulos da série Mr. Robot. Por sua vez, O Gambito da Rainha teve seus sete episódios escritos e dirigidos por Scott Frank.

No cinema, o diretor é a figura central do filme. Dita os rumos e, quase sempre, dá a palavra final. Em uma série de TV, quem ocupa esse cargo é o produtor executivo, chamado de showrunner (em tradução livre, “quem faz o show andar”). É essa pessoa que garante a unidade e a continuidade entre os episódios.

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Nos últimos anos, muitos showrunners se tornaram famosos, como Shonda Rhimes (Grey’s Anatomy, How to Get Away with Murder), Ryan Murphy (Glee, American Horror Story) e Vince Gilligan (Breaking Bad, Better Call Saul). 

Com o prestígio das séries crescendo nas últimas décadas, impulsionado pelo streaming e por canais a cabo como HBO e AMC, muitos diretores de cinema acabam trabalhando na telinha. É o caso de David Fincher (Clube da Luta, A Rede Social), que dirigiu os dois primeiros episódios de House of Cards, da Netflix.

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A escolha do diretor para o primeiro episódio de uma série (o famoso “piloto”) é importante. Afinal, ele ajudará a definir o tom do programa, que deverá ser seguido pelos diretores seguintes. Martin Scorsese (Taxi Driver, O Lobo de Wall Street), por exemplo, foi quem dirigiu o piloto de Boardwalk Empire, da HBO, em 2009. 

Pergunta de @pecorarojr, via Instagram

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