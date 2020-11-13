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Ciência

Por que luzes distantes no horizonte da cidade piscam ou ficam tremulantes?

Culpa da refração da luz: um fenômeno que aprendemos (ou tentamos aprender) no Ensino Médio.

Por Bruno Vaiano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 nov 2020, 08h40 | Atualizado em 13 nov 2020, 13h11
ORCL | Por que as luzes da cidade no horizonte parecem piscar?
 (Daniel Viñé Garcia/Getty Images)
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Por que luzes distantes no horizonte da cidade piscam ou ficam tremulantes? Priorizar nos meus resultados Google

Quando você põe uma colher dentro de um copo d’água transparente, o talher parece entortar visto de fora (o mesmo acontece com quem está só com as pernas dentro da piscina). Isso acontece porque a trajetória e velocidade da luz se alteram quando os raios passam da água para o vidro e depois, do vidro para o ar  no caminho até seus olhos. O nome desse fenômeno é refração

A atmosfera é uma estrada irregular para a luz: a temperatura, umidade e densidade do ar variam um bocado sobre uma cidade. Em um bairro, pode haver uma fábrica que libera poluentes; em outro, um parque que aumenta a umidade e diminui a temperatura.

Isso significa que o índice de refração varia ao longo do trajeto. Não muito, mas o suficiente para alterar a trajetória da luz no caminho da fonte para os nossos olhos. Um desvio angular de apenas 0,1 grau, numa distância de 1 km, já altera o local em que a luz vai incidir em cerca de 1,7 m. 

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“Pequenas variações do índice de refração ao longo da atmosfera podem provocar desvios relevantes na trajetória da luz provenientes de fontes luminosas distantes: ora a luz chega aos nossos olhos, ora ela é desviada e a impressão é que a fonte luminosa está piscando”, diz o físico Cláudio Furukawa, da USP. “É como se uma pessoa estivesse apontando uma lanterna para os nossos olhos e balançasse ela para dentro e fora do nosso campo de visão.”

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Pergunta de @dusampaio_, via Instagram.

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TAGS:
física
luz
refração
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