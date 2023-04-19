Por que os balões fazem barulho quando estouram?

Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.

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Resumindo, é pela rápida expansão do ar de dentro para fora do balão. Mas vamos contar como isso acontece.

A pressão do ar dentro de um balão de borracha inflado tende a ser 10% superior à do ambiente externo. A tensão elástica mantém o balão do jeitinho que você o deixa quando acaba de soprar e dá um nó na sua ponta. Só que aí vem o pestinha do seu primo com um alfinete que roubou da avó e acaba com a festa. Ou pelo menos com esse alegre componente da festa.

Quando alguém enfia um objeto perfurante num balão, o orifício formado desestabiliza aquela tensão elástica que puxava a borracha em todas as direções. Afinal, no buraco, não há mais nenhuma força sendo exercida (não tem mais borracha ali). Mas no resto do balão, sim.

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Em uma fração de segundo, a borracha é puxada para longe do orifício, que vai ficando maior e maior. Toda a superfície do balão se contrai, e o ar de alta pressão que estava dentro agora está livre para se expandir. Essa expansão cria uma onda de pressão no ar, e faz os tímpanos vibrarem com força.

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Pergunta de @keyss_morais, via Instagram

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