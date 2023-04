Por que os balões fazem barulho quando estouram?

Resumindo, é pela rápida expansão do ar de dentro para fora do balão. Mas vamos contar como isso acontece.

A pressão do ar dentro de um balão de borracha inflado tende a ser 10% superior à do ambiente externo. A tensão elástica mantém o balão do jeitinho que você o deixa quando acaba de soprar e dá um nó na sua ponta. Só que aí vem o pestinha do seu primo com um alfinete que roubou da avó e acaba com a festa. Ou pelo menos com esse alegre componente da festa.

Quando alguém enfia um objeto perfurante num balão, o orifício formado desestabiliza aquela tensão elástica que puxava a borracha em todas as direções. Afinal, no buraco, não há mais nenhuma força sendo exercida (não tem mais borracha ali). Mas no resto do balão, sim.

Em uma fração de segundo, a borracha é puxada para longe do orifício, que vai ficando maior e maior. Toda a superfície do balão se contrai, e o ar de alta pressão que estava dentro agora está livre para se expandir. Essa expansão cria uma onda de pressão no ar, e faz os tímpanos vibrarem com força.

Pergunta de @keyss_morais, via Instagram

