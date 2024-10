Por que serpentário não foi incluído no zodíaco?

Por que os Horóscopos não publicam as previsões do 13º signo, serpentário, que os astrônomos descobriram lá em 2011, e também não publicam as alterações do zodíaco? Eu que era libra virei virgem, por exemplo. Isso é muito importante para minha coleção dos Cavaleiros do Zodíaco, que agora está incompleta.

Wagner Boeira, São Paulo, SP

Wagner, os astrólogos não publicam as alterações porque se baseiam em informações diferentes daquelas utilizadas pela astronomia. E astrologia e astronomia não se batem, como você deve saber. Para estudar os signos do zodíaco, a astrologia se fundamenta no zodíaco trópico, baseado nas estações do ano, informa Antonio Facciollo Neto, presidente do Sindicato dos Astrólogos do Estado de São Paulo. O início da primavera no Hemisfério Norte é o ponto de partida para o primeiro signo – a casa de Áries (a do Mu). Ou seja, os signos do zodíaco estão na Terra, não no céu.

Em 2011, o astrônomo Parke Kunkle, da Universidade de Minnesota, EUA, publicou um estudo alegando que uma mudança na rotação da Terra teria alterado a posição em que as estrelas eram vistas a partir da Terra em comparação à epoca que o Zodíaco foi criado. Alta taxa de polêmica.

Continua após a publicidade

Como resultado, nossa personalidade estaria sendo investigada com base num céu de 3 mil anos atrás. Se levássemos em conta o céu de hoje, teríamos de considerar um 13° signo, o serpentário. A ideia de Kunkle era provar que o horóscopo não faz nenhum sentido.

Mas a polêmica foi apenas mais um episódio da velha briga entre astronomia e astrologia. A astrologia rebateu o argumento de Kunkle dizendo que não usa as constelações na classificação dos signos. Portanto, Wagner, nem esquenta: você vai ter que conviver com a indecisão libriana para o resto da sua vida.

Sobre o cavaleiro de serpentário, ele está listado na Saint Seiya Wiki. Trata-se de um guerreiro poderosíssimo, que chegou a ser visto como um deus. Isso subiu à cabeça, e ele acabou expulso do santuário. Sua existência foi apagada, assim como todos seus direitos de merchandising sobre as vendas de bonecos, camisetas e demais produtos nerds adorados por criaturas consumistas como você e os editores deste site. Eis uma imagem de como ele seria:

Continua após a publicidade