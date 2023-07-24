Por que um dia tem 24 h?
Crédito dos egípcios, que usavam um sistema de base 12. Na Revolução Francesa, até tentaram fazer dias de 10 horas. Não rolou.
Crédito dos egípcios. Eles contavam usando um sistema de base 12, em vez da base 10 que conhecemos. O 12 é uma escolha prática: ele é divisível por 2, 3, 4 e 6, equivale ao número de ciclos lunares em um ano (os 12 meses) e permite contar usando o dedão para apontar as três falanges em cada um dos quatro dedos restantes.
Isso é algo difícil de descrever mas muito intuitivo em vídeo, olha só o GIF (crédito de uma página sensacional no Tumblr):
Sendo assim, o óbvio era dividir o relógio solar em doze partes, da mesma forma que nos ocorreria dividi-lo em dez. De fato, na Revolução Francesa, o ímpeto de pôr ordem no mundo foi tão grande que se propôs uma nova organização do tempo: dias de 10h, com 100 minutos de 100 segundos. Nem precisa dizer que não pegou.
Durante o Império Novo – um período a história egípcia compreendido entre 1550 e 1070 a.C. – os astrônomos identificaram 12 estrelas para dividir a noite (mais 3 para o amanhecer e 3 para o anoitecer, momentos de transição em que o relógio solar também funcionava). Somando as 12 da noite e 12 do dia, eles ficaram com 24. Os gregos copiaram a ideia, e assim ela chegou a nós.
Pergunta de Davi Eduardo Soares, via e-mail.