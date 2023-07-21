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Cultura

Qual figurante apareceu em mais filmes?

Temos 99% de certeza que você já viu este rosto no cinema.

Por Maria Clara Rossini 21 jul 2023, 12h17 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h50
Foto do ator Jesse Heiman na estreia de "Neighbours" no Regency Village Theatre.
 (Jason LaVeris / Colaborador/Getty Images)
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Não dá para saber. Apesar de ser um trabalho regulamentado (com salários tabelados e possibilidade de sindicalização) figurantes quase nunca aparecem nos créditos de filmes e séries.

O registro de participação costuma ficar por conta dos próprios figurantes – também chamados de “background actors” (“atores de fundo”) ou “extras” – no IMDb, o banco de dados referência do show-biz. Mas existem regras. O papel precisa ser facilmente identificado: “vendedor de cachorro quente”, “mulher passeando com o cachorro”, “motorista de ônibus”. 

Ou seja: quem aparece em multidões não pode se auto-creditar. Isso, aliado ao fato de que nem todo extra vai se dar ao trabalho de abrir o IMDb, torna impossível a tarefa de contabilizar participações.

Apesar disso, há um consenso em Hollywood de que o ator Jesse Heiman, de 45 anos, é o figurante mais reconhecido da indústria. Heiman começou a atuar no começo dos anos 2000 e, desde então, participou de mais de 100 filmes e séries, como American Pie 2, Homem-Aranha, How I Met Your Mother e A Rede Social.

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Você provavelmente já o viu. Ele é um cara de cabelos encaracolados e com a pele bem branca. Usa óculos e tem bochechas rosadinhas. Jogue o nome dele no Google e vai saber de quem estamos falando. Ou melhor: assista a esse vídeo, que viralizou em 2011 e traz um compilado de várias de suas participações.

“Eu pareço com o vizinho que mora ao lado, ou com aquele garoto do fim da rua”, disse Heiman em uma entrevista à Vice, após ser questionado sobre os vários convites para atuar como figurante. “E também com o nerd da classe, o cara que é virgem desde o colégio, o estagiário da empresa…” 

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(Digamos que fugir de estereótipos não é o forte de Hollywood, rs.)

O viral de 2011, intitulado World’s Greatest Extra (“O melhor figurante do mundo”), fez Heiman ganhar projeção. Em 2013, ele estrelou um comercial do Super Bowl, a final do futebol americano (e o evento de maior audiência dos EUA). Nessa época, inclusive, Heiman estrelou um documentário, que acompanhou por um ano as suas tentativas de emplacar no mundo artístico.

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Não deu muito certo: em 2021, quando a Vice o entrevistou, Heiman trabalhava como motorista de aplicativo para complementar a carreira de ator.

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Pergunta de @joao_hen_, via Instagram

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