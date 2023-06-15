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Cultura

Pérolas do Streaming: o melhor do Netflix e do Disney+ em junho

Um menino superdotado no interior do México, o psicólogo que realmente cura seus pacientes, uma série inspirada no vencedor do Oscar - e a volta triunfal de "Black Mirror"

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 jun 2023, 15h52 | Atualizado em 14 mar 2024, 14h07
Montagem com a cena do filme O Jeremias (2015); a série Black Mirror; o documentário O Método de Stutz (2022) e a série A Jornada de Jin Wang (2023) respectivamente.
 (Arte/Divulgação/Montagem sobre reprodução)
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O Jeremias (2015)
Filme
Netflix
Ele vive no interior do México e é superdotado. Mas sua família, professores e coleguinhas não. São até burros – e criam um mundo em que a inteligência é vista como inconveniente e ofensiva. Aos poucos, Jeremias vai aprendendo a expressar seus dons cognitivos. Mas ainda falta o principal: descobrir o que fazer com eles.

Black Mirror
Série
Netflix
“Isso é muito Black Mirror.” Lembra dessa frase? As cinco temporadas da série, entre 2011 e 2019, desenharam cenários de terror tecnológico que, em vários casos, realmente se concretizaram. Agora ela está de volta, com novos episódios. O mundo atual é mais assustador. Mas a criação do inglês Charlie Brooker promete ir além.

O Método de Stutz (2022)
Documentário
Netflix
O psicólogo Phil Stutz não fica só ouvindo: guia os pacientes usando ferramentas que ele inventou, como os conceitos de “força vital”, “sombra” e “parte X”. O processo é mostrado por um de seus discípulos, o ator Jonah Hill (famoso por comédias, como Superbad), que aplica essas técnicas em si mesmo e no mestre.

A Jornada de Jin Wang (2023)
Série
Disney+
Jin descobre que tem superpoderes e começa a usá-los para enfrentar os problemas típicos da adolescência e de ser um chinês nos EUA. A série tem no elenco Michelle Yeoh, Ke Huy Quan e Stephanie Hsu, de Tudo Em Todo o Lugar Ao Mesmo Tempo – e o mesmo tom, onírico e divertido, do filme.

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