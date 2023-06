Pérolas do Streaming: o melhor do Netflix e do Disney+ em junho

O Jeremias (2015)

Filme

Netflix

Ele vive no interior do México e é superdotado. Mas sua família, professores e coleguinhas não. São até burros – e criam um mundo em que a inteligência é vista como inconveniente e ofensiva. Aos poucos, Jeremias vai aprendendo a expressar seus dons cognitivos. Mas ainda falta o principal: descobrir o que fazer com eles.

Black Mirror

Série

Netflix

“Isso é muito Black Mirror.” Lembra dessa frase? As cinco temporadas da série, entre 2011 e 2019, desenharam cenários de terror tecnológico que, em vários casos, realmente se concretizaram. Agora ela está de volta, com novos episódios. O mundo atual é mais assustador. Mas a criação do inglês Charlie Brooker promete ir além.

O Método de Stutz (2022)

Documentário

Netflix

O psicólogo Phil Stutz não fica só ouvindo: guia os pacientes usando ferramentas que ele inventou, como os conceitos de “força vital”, “sombra” e “parte X”. O processo é mostrado por um de seus discípulos, o ator Jonah Hill (famoso por comédias, como Superbad), que aplica essas técnicas em si mesmo e no mestre.

A Jornada de Jin Wang (2023)

Série

Disney+

Jin descobre que tem superpoderes e começa a usá-los para enfrentar os problemas típicos da adolescência e de ser um chinês nos EUA. A série tem no elenco Michelle Yeoh, Ke Huy Quan e Stephanie Hsu, de Tudo Em Todo o Lugar Ao Mesmo Tempo – e o mesmo tom, onírico e divertido, do filme.

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram