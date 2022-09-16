Qual foi o primeiro animal domesticado?

Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.

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Foi o cachorro. Análises genéticas indicam que eles se separaram de seus ancestrais lobos há 30 mil anos, embora o fóssil mais antigo já encontrado de um Canis familiaris (a espécie que abrange todos os nossos cãezinhos) tenha apenas 15 mil anos.

A domesticação dos cães, em resumo, é fruto de uma troca de favores. Os humanos ofereciam proteção e comida aos lobos (Canis lupus), enquanto estes ajudavam aqueles a caçar. Mas isso só funcionava com os mais dóceis, já que o instinto selvagem pode só mandar o lobo atacar o humano e dar um fim à amizade. Dessa forma, os humanos foram selecionando linhagens cada vez mais mansas de lobos até eles virarem… bem, o seu pug.

O segundo animal a ser domesticado foi a ovelha, seguida da cabra, do porco e da vaca. A diferença, claro, é que esses serviam para virar churrasco e fornecer outros materiais – leite, lã, ossos para a fabricação de ferramentas. Os humanos, aliás, foram escolhendo uma sequência de bichos com algumas características em comum, e não foi à toa: esses todos que vieram depois dos cachorros crescem e maturam sexualmente rápido; são herbívoros, o que facilita alimentá-los; e vivem em bandos, o que torna mais simples controlar tanto animal junto.

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Já ter uma maturação sexual rápida é importante para que os humanos possam selecionar características desejáveis, como ovelhas com mais lã ou vacas com mais leite.

Abaixo, veja a linha do tempo dos principais animais já domesticados.

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