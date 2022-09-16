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Ciência

Qual foi o primeiro animal domesticado?

Antes do boi e da ovelha, os humanos se aproximaram de um animal muito especial. Veja o infográfico.

Por Maria Clara Rossini 16 set 2022, 10h51 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h42
Fotografia de vários cachorros, sentados lado a lado, em um campo à céu aberto.
 (s5iztok/Getty Images)
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Foi o cachorro. Análises genéticas indicam que eles se separaram de seus ancestrais lobos há 30 mil anos, embora o fóssil mais antigo já encontrado de um Canis familiaris (a espécie que abrange todos os nossos cãezinhos) tenha apenas 15 mil anos.

A domesticação dos cães, em resumo, é fruto de uma troca de favores. Os humanos ofereciam proteção e comida aos lobos (Canis lupus), enquanto estes ajudavam aqueles a caçar. Mas isso só funcionava com os mais dóceis, já que o instinto selvagem pode só mandar o lobo atacar o humano e dar um fim à amizade. Dessa forma, os humanos foram selecionando linhagens cada vez mais mansas de lobos até eles virarem… bem, o seu pug.

O segundo animal a ser domesticado foi a ovelha, seguida da cabra, do porco e da vaca. A diferença, claro, é que esses serviam para virar churrasco e fornecer outros materiais – leite, lã, ossos para a fabricação de ferramentas. Os humanos, aliás, foram escolhendo uma sequência de bichos com algumas características em comum, e não foi à toa: esses todos que vieram depois dos cachorros crescem e maturam sexualmente rápido; são herbívoros, o que facilita alimentá-los; e vivem em bandos, o que torna mais simples controlar tanto animal junto. 

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Já ter uma maturação sexual rápida é importante para que os humanos possam selecionar características desejáveis, como ovelhas com mais lã ou vacas com mais leite. 

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Abaixo, veja a linha do tempo dos principais animais já domesticados.

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Infográfico de linha do tempo da domesticação dos animais indicando os anos, os animais e as regiões.
(Arte/Superinteressante)
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TAGS:
animal
cachorro
domestico
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