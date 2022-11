Qual foi o primeiro jornal da história?

O precursor do que viria a ser um jornal foi o romano Acta Diurna (“Atos Diários” em latim), lançado em 59 a.C. Mas não parecia com a publicação que você encontra na banca: era esculpido em pedra ou metal, dependendo da época, e ficava exposto em locais públicos, como o Fórum de Roma. Todo dia tinha uma edição nova, que apresentava desde avisos oficiais do império, como decretos do imperador, decisões do Senado e de magistrados, até eventos da sociedade: nascimentos, casamentos e óbitos de cidadãos notáveis. Criado por ordem de Júlio César (100 a.C.-44 a.C.), ele era guardado para fins de pesquisa e também tinha cópias enviadas para partes distantes do Império Romano, de modo que governadores ficassem a par de novas leis. O Acta Diurna introduziu a expressão latina publicare et propagare, que significa “tornar público e propagar”.

Mas jornal como o conhecemos hoje só foi possível com a criação da imprensa, por Gutenberg, no século 15. Aí ficou muito mais fácil fazer cópias desses compilados de notícias, agora em papel. E o primeiro que aproveitou a tecnologia foi lançado em 1605, em Estrasburgo – que na época fazia parte do Sacro Império Romano-Germânico, e hoje está no leste da França. Foi o Relation aller Fürnemmen und gedenckwürdigen Historien (“Relato de Todas as Notícias Ilustres e Comemorativas”), um empreendimento do alemão Johann Carolus, que tinha uma comodidade: era proprietário de uma gráfica. Seu produto é reconhecido pela Associação Mundial de Jornais como o primeiro jornal impresso da história. Só que… também não parecia um jornal dos nossos tempos. Seu formato era de um pequeno livro, em uma única coluna de texto – um livro de notícias.

Mais semelhante com o que temos hoje foi o Courante uyt Italien, Duytslandt, &c. (“Eventos Atuais da Itália, Alemanha, etc.”), lançado na Holanda, em 1618. Esse tinha folhas verticais grandes com várias colunas e larguras definidas. Daria para olhar hoje e chamar de jornal.

Fonte: Enciclopédia Britânica

