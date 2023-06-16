Quando se diz “foram catalogadas tantas espécies”, qual é esse catálogo oficial?

Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.

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Desde 2001, existe algo que dá para chamar de “catálogo oficial”, o Catálogo da Vida (catalogueoflife.org, conhecido simplesmente pela sigla CoL). Ele já lista mais de 2 milhões das 2,3 milhões de espécies conhecidas, e cresce a cada ano.

Antes desse projeto, que é uma colaboração internacional sem fins lucrativos, a informação estava pulverizada: existiam catálogos diferentes para cada nicho da biologia, como o de peixes de Eschmeyer, com 36,4 mil espécies, atualizado desde 1980.

Muitos permanecem sendo atualizados até hoje. O CoL puxa dados de outras bases gigantescas dedicadas a um único tipo de ser vivo, como o Index Fungorum (que lista nomes de fungos) e o ZooBank (que faz o mesmo com animais).

Para obter o status de catalogada, uma espécie precisa antes ser descrita, ou seja: precisa haver um artigo, publicado em um periódico especializado, informando a comunidade científica da descoberta.

Com frequência, os taxonomistas descobrem que duas espécies iguais acabaram descritas por dois biólogos diferentes sob nomes diferentes, e então precisam uni-las sob um nome só, um processo que segue regras bem determinadas. Haja trabalho.

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Pergunta de @fernanda1sa, via Instagram