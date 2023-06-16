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Ciência

Quando se diz “foram catalogadas tantas espécies”, qual é esse catálogo oficial?

O mais próximo de um catálogo taxonômico definitivo, o Catálogo da Vida (CoL), lista 2 milhões das 2,3 milhões de espécies já descritas pelos biólogos.

Por Bruno Vaiano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 jun 2023, 09h29 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h50
Foto de uma cientista asiática examinando plantas em laboratório.
 (Mint Images/Getty Images)
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Quando se diz “foram catalogadas tantas espécies”, qual é esse catálogo oficial? Priorizar nos meus resultados Google

Desde 2001, existe algo que dá para chamar de “catálogo oficial”, o Catálogo da Vida (catalogueoflife.org, conhecido simplesmente pela sigla CoL). Ele já lista mais de 2 milhões das 2,3 milhões de espécies conhecidas, e cresce a cada ano.

Antes desse projeto, que é uma colaboração internacional sem fins lucrativos, a informação estava pulverizada: existiam catálogos diferentes para cada nicho da biologia, como o de peixes de Eschmeyer, com 36,4 mil espécies, atualizado desde 1980. 

Muitos permanecem sendo atualizados até hoje. O CoL puxa dados de outras bases gigantescas dedicadas a um único tipo de ser vivo, como o Index Fungorum (que lista nomes de fungos) e o ZooBank (que faz o mesmo com animais).

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Para obter o status de catalogada, uma espécie precisa antes ser descrita, ou seja: precisa haver um artigo, publicado em um periódico especializado, informando a comunidade científica da descoberta.

Com frequência, os taxonomistas descobrem que duas espécies iguais acabaram descritas por dois biólogos diferentes sob nomes diferentes, e então precisam uni-las sob um nome só, um processo que segue regras bem determinadas. Haja trabalho.

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Pergunta de @fernanda1sa, via Instagram

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animais
Bactérias
Biologia
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