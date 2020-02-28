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Quanto um ator ganha pelo papel de figurante em uma série de TV?

O salário é bem menos glamuroso do que você imagina.

Por Rafael Battaglia 28 fev 2020, 17h49 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h21
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 (Motortion/Getty Images)
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Quanto um ator ganha pelo papel de figurante em uma série de TV? Priorizar nos meus resultados Google

No Brasil, emissoras pagam de R$ 60,00 a R$ 200,00 por dia de gravação, mas a maior parte dos pagamentos costuma ir só até os R$ 80,00, sendo que, em alguns casos, produtoras descontam 11% de imposto deste valor – sem falar da porcentagem das agências, que fazem o intermédio do processo. Não há muita distinção de remuneração entre gêneros  (policial, comédia, drama, etc.) – a diferença, no final, é pelo número de horas ou dias trabalhados.

Além do salário, as condições também estão longe das ideais. Em 2019, uma reportagem do UOL expôs a dura vida de figurantes que trabalham em novelas brasileiras. Os relatos abordavam desde alimentação (os lugares em que o elenco de apoio come e se troca é diferente do elenco principal), longas jornadas de trabalho e falta de estrutura – em um dos depoimentos, figurantes passaram frio em uma gravação de madrugada, pois não havia roupões e casacos para todo mundo.

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Em 2016, foi a vez do britânico The Guardian fazer algo parecido. O relato do jornal falou sobre as diferenças de tratamento entre o elenco de apoio e o principal – algumas delas, inclusive, previstas no contrato, como o fato de figurantes serem impedidos de conversar com os atores mais famosos.

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Felizmente, isso não acontece em todo lugar. Nos EUA, o SAG-AFTRA, sindicato dos atores dos EUA, possui uma extensa cartilha sobre os direitos dos chamados background actors (“atores de fundo”, ou figurantes). Tem de tudo ali: garantia de hora extra, folga, guia de referência para remuneração, entre outros.

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De acordo com esse documento, os figurantes lá ganham de US$ 179 a US$ 415 por uma diária de gravação (oito horas de trabalho + uma de almoço). Essa variação existe pois tudo influencia no valor final. Precisa decorar falar? Ganha mais. Vai exercer algum talento especial, como dançar, mergulhar ou andar de skate? Ganha mais também.

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salário
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