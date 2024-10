Retrospectiva SUPER 2014: 10 perguntas mais estapafúrdias que o Oráculo respondeu

Das 618 perguntas selecionadas, maturadas e envelhecidas em tonéis de zoeira, eis as cepas mais esdrúxulas:

10 – Qual a chance de uma vaca cair na cabeça de alguém?



Alguma.

9 – Os smurfs são carecas?

Só os calvos.

8 – Sei que é uma pergunta bizarra, mas quais as informações nutricionais da carne humana?

Que bom que sabe.

7 – Sempre perguntam o tamanho médio do pênis? Mas qual o peso?

Agora entendi o nome Ver-o-Peso.

6 – Quantos quilos de fezes uma pessoa faz anualmente?

Velho. Um ano de bosta. Pensa.

5 – Como tributar a venda da virgindade no imposto de renda?

Better caul Saul.

4 – Quando a pilha fica descarregada, ela está mais leve? Pirei o cabeção.

Um rosto lindo e um sorriso encantador. E um jeitinho de falar que me pirou.

3 – Se um vampiro morder um zumbi, o que aconteceria?

Algo melhor que True Blood.

2 – Por que não jogamos todo o lixo do mundo nos vulcões?



Porque não.

1 – Se uma criança de 9 anos passar creme que rejuvenesce 10 anos, ela morre ou fica com -1 ano?

Sim.