Se os cactos não têm folhas, onde fazem fotossíntese?

No próprio corpo do cacto. Note que essas plantas têm um caule verde e roliço – e não um tronco marrom e lenhoso, como o das árvores. Ele é verde por causa da clorofila. E é nele que ficam os estômatos.

Estômatos são válvulas invisíveis a olho nu que se abrem para permitir a entrada de dióxido de carbono (CO 2 ) – o gás que os vegetais usam de matéria-prima para fabricar seu próprio açúcar por meio da fotossíntese.

Em plantas comuns, a superfície das folhas contêm até 20 mil estômatos por centímetro quadrado (cm²).

O problema é que, quando estão abertos, eles não deixam só o gás entrar: também deixam a água sair. Muita água. Estômatos abertos são responsáveis por 95% da evaporação das plantas.

Na Amazônia, em que há chuva para dar e vender, isso não é um problema. No deserto, porém, estômatos abertos durante o dia são sinônimo de ressecar até a morte.

Por isso, as xerófitas (nome técnico das plantas que sobrevivem a climas áridos) adotam uma estratégia diferente: abrem seus estômatos só durante à noite, quando esfria e a desidratação cai para um patamar seguro.

“Mas Oráculo, à noite não tem sol, como elas fazem fotossíntese?” Guardando para depois.

Por meio de um processo chamado metabolismo ácido das crassuláceas – que evoluiu por seleção natural em resposta às condições severas do deserto –, os cactos armazenam CO 2 na forma de um ácido. Depois, com o raiar do dia, dá-se início à fotossíntese.

Por fim, um adendo espinhoso: os cactos têm folhas sim. Mas a seleção natural as transformou em espinhos. Essa transição aconteceu, entre outros motivos, porque eles evitam que animais com sede mordam o caule suculento da planta para pegar a água armazenada lá dentro.

Pergunta de Gustavo Mano, via e-mail.