Se todas as vozes do mundo fossem combinadas, o som seria grave ou agudo?

Ficaria no meio do caminho. A percepção de grave ou agudo do seu cérebro nasce de uma propriedade da onda sonora chamada frequência – o número de picos e vales que ela exibe por segundo, medido em Hertz. Se a onda oscila muito rápido, ela é um som agudo, se oscila muito devagar, é grave.

As vozes masculinas ficam entre 85 Hz e 180 Hz, com média em 132 Hz. Parecidinho com a terceira corda do violão da corda mais grave para a mais aguda. Já as femininas ficam entre 165 Hz e 255 Hz, com média em 210 Hz. Isso é um pouco mais agudo que a quarta corda do violão. A média dos dois sexos é 171 Hz, algo entre as duas cordas. Nem tão grave, nem tão agudo (leitores músicos perceberão que os harmônicos foram desconsiderados por simplificação).

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É claro que, na prática, se você juntar todas as pessoas do mundo em um lugar enorme e elas conversarem, o resultado será uma bagunça de vozes – uma versão muito grande de uma sala com 30 adolescentes antes do professor entrar. Já se você pedisse que cada uma cantasse a nota musical correspondente à frequência média de sua voz, o resultado seria mais próximo de apertar todas as teclas de um piano. No volume de um show do Motörhead.

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Pergunta de @gabrielh.zilio, via Instagram