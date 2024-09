Garrafa promete purificar 99,9% das impurezas da água

Por conta das mudanças climáticas e do aquecimento global, eventos extremos já não parecem tão distantes de cada um de nós. Basta lembrar da devastação provocada pelo Furacão Haiyan, nas Filipinas, ou do sufoco no Rio por causa dos deslizamentos – só para citar uma das catástrofes mais recentes ocorridas no planeta. Estima-se que desastres ‘naturais’ foram responsáveis por perda de 25 mil vidas e R$ 300 bilhões, no ano de 2013.

Pensando nisso, os designers de uma empresa sueca criaram uma garrafa capaz de ‘transformar’ qualquer líquido em água, a Okopure.

Com tecnologia desenvolvida pela NASA, o novo produto elimina 99,9% das impurezas – a filtragem da água é feita a partir de 400 poros com dois mícrons de diâmetro, o equivalente a dois milésimos de milímetro – e ainda absorve agentes nocivos à saúde. Cada garrafa pode purificar até 380 litros de qualquer tipo de líquido.

Disponível com três diferentes filtros, que permitem a variação da filtragem conforme a necessidade de cada usuário, o novo produto é comercializado pelo site da empresa por U$ 25.

Apesar de cara – sua disseminação e aplicação precisa de apoio financeiro – a Okopure é, sem dúvida, uma ótima alternativa em caso de desastres ‘naturais’, e ainda pode ser utilizada em países ou regiões muito pobres ( 37% da população mundial), em guerra e/ou sem saneamento básico, onde as pessoas vivem em constante risco de contaminação.

O vídeo de demonstração do fabricante prova o que promete: a purificação água. Depois de assisti-lo, responda: você teria coragem de beber a água produzida por esta garrafa? Será que seria possível beber a água do Rio Pinheiros ou do Tietê (ambos paulistanos) depois de descontaminá-la?

Fonte: Daily Mail

Foto: Reprodução/Youtube