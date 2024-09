Luzes de árvore de Natal acendem com couves-de-bruxelas

Não é mágica, mas sim química. Em Londres, a árvore de Natal montada em South Bank – região central da capital inglesa – para lembrar a chegada das festas de fim de ano está iluminando as ruas sem prejudicar o meio ambiente, com energia limpa. Da água? Do vento? Do sol? Nada disso! Das couves-de-bruxelas.

A iluminação inusitada foi desenvolvida por jovens cientistas londrinos, que se apresentaram na Big Bang UK, importante feira inglesa de tecnologia. Eles construíram uma bateria com mil couves-de-bruxelas e ligaram, a cada uma delas, eletrodos de zinco e cobre. O resultado? O contato desses materiais provoca uma reação química, que gera corrente elétrica e acende as lâmpadas LED que iluminam a árvore de Natal.

Juntas, as mil couves-de-bruxelas produzem uma corrente de pouco mais de 60 volts. Não é muito, mas o suficiente para garantir o sucesso da decoração natalina de Londres e chamar a atenção para as inúmeras possibilidades que a natureza nos oferece para produzir energia limpa.

Segundo os inventores, as couves-de-bruxelas são apenas um exemplo, escolhido devido à popularidade do alimento na ceia de Natal dos ingleses. A lógica do sistema desenvolvido pelos jovens funciona, também, com outros vegetais e frutas – sendo que, quanto maior a concentração de água no alimento, melhor pode ser o seu desempenho como condutor elétrico. Mas, para funcionar, as frutas e vegetais precisam estar frescas, avisam os cientistas.

Fica a dica para hortifrútis, restaurantes e outros estabelecimentos que enfrentam o problema do desperdício de alimentos.

Veja, abaixo, vídeo a respeito da iniciativa.

Foto: thebigbang4u/Creative Commons

