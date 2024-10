Maior crowdfunding social do mundo quer arrecadar US$ 3 milhões até 5/12

Qualquer pessoa pode ser um agente de transformação da sociedade. Não acredita? Seja por meio de voluntariado ou ajuda financeira a instituições bacanas, todo mundo pode fazer a diferença colocando a mão na massa ou – por que não? – doando dinheiro quando falta tempo para se dedicar à causa. Para incentivar a cultura da doação individual em todo mundo, foi lançada, nesta segunda-feira (27), a 2ª edição do Skoll Social Entrepreneurs Challenge*.

Trata-se do maior crowdfunding social do mundo, promovido pela Skoll Foundation em parceria com o jornal Huffington Post e a Crowdrise, com o objetivo de arrecadar fundos para causas sociais se manterem e realizarem novos projetos.

Ao todo, 67 empreendimentos selecionados competem entre si pela atenção dos doadores no desafio. Dois deles são brasileiros:

– Comitê para a Democratização da Informática (CDI), organização que realiza projetos relacionados ao uso da tecnologia para transformação social há 19 anos, empoderando comunidades e estimulando o empreendedorismo e a cidadania, e

– Saúde Criança, associação criada há 23 anos que promove, por meio da saúde, a inclusão social de crianças e famílias que vivem abaixo da linha da pobreza.

A expectativa dos organizadores é grande. No ano passado, foram arrecadados mais de 2,4 milhões de dólares. Com duração de seis semanas, a expectativa é que a campanha de 2014 sensibilize ainda mais gente e arremate três milhões de dólares em doações para as ONGs, além de prêmios para os dez melhores colocados.

Curtiu a iniciativa e quer ajudar? Acesse o site do desafio, escolha uma ou mais instituições que você se identifique, doe uma quantia em dinheiro e compartilhe com seus amigos e familiares!

