Mochila reciclada com placa solar leva luz a crianças da África do Sul

Muitas crianças do mundo todo percorrem longas distâncias a pé para chegar à escola. Só na África do Sul, são 11,4 milhões de estudantes por dia. Nem todos têm mochilas ou energia elétrica para estudar. Mas o projeto inspirador de um grupo de mulheres sul-africanas, o Rethaka, pretende mudar essa realidade por meio de mochilas escolares inovadoras.

Batizados de Repurpose, os acessórios são feitos a partir da reciclagem de sacolas plásticas de compras. Cada mochila ainda tem placa solar acoplada, que se carrega durante o dia e garante luz na casa da criança à noite.

Além disso, o objeto brilha no escuro, graças a material retrorrefletor, e torna a criança visível na estrada. Isso pode ajudar a combater um problema triste do país: todos os dias, três crianças morrem atropeladas nas rodovias da África do Sul, de acordo com a Agência Nacional Sul-Africana de Estradas.

“Queríamos criar uma mochila que ficasse ao lado de uma criança que desbrava a escuridão e o frio das 5h da manhã em seu caminho para a escola”, contam as criadoras no site do projeto. Elas comemoram as conquistas: dignidade, horas de estudo estendidas, segurança e visibilidade para os estudantes.

Como as mulheres do Rethaka fazem isso acontecer? Primeiro, selecionam escolas públicas desfavorecidas, com crianças que não têm acesso a recursos básicos e andam longas distâncias para estudar. Em seguida, elas buscam por parceiros que façam doações e realizam a entrega das mochilas nas escolas. Quer ajudar? Cadastre-se como doador no site da iniciativa.

Fotos: Divulgação