O amor (de verdade) não tem idade, cor, credo, gênero… 

Certamente, você assistiu um vídeo que está bombando na internet, nos últimos dias, que faz parte da ação Love has no labels* (O amor não tem rótulos, em tradução livre). Ele mostra ação promovida pela ONG Ad Council em Los Angeles, EUA, em fevereiro.

Uma tela gigante de raio-X foi instalada no bairro de Santa Mônica, convidando todos que por ali passavam a prestar atenção na tela que projetava pessoas – ou melhor, seus esqueletos – dançando, se beijando, se abraçando. Em seguida, elas saiam de trás do telão para revelar quem realmente são: casais homossexuais – um deles, com filho -, duas irmãs amorosas (uma com síndrome de Down), pessoas de diferentes credos, raças, gêneros e idades.

Emocionante, o vídeo provoca reflexões a cerca do preconceito que está em nossas ações diárias – e que nem sempre reconhecemos ou queremos ver.

Por conta do tema, da mensagem e da repercussão, resolvemos falar desse vídeo aqui no blog da redação do Planeta Sustentável – mesmo depois da grande divulgação que já teve -, e aproveitar para resgatar outra campanha bacana, que percorreu as redes no início deste ano e que mostramos aqui, em nosso site: The Eyes of a Child (Os olhos de uma criança, em tradução livre), da Associação Noémi*.

Em um vídeo, pais e filhos aparecem lado a lado em uma sala, separados por uma divisória. À sua frente, uma tela exibe pessoas fazendo caretas, o que provoca risos e a imitação dos gestos de todos. Tudo vai bem até que aparece uma garota com deficiência. Os filhos veem suas caretas com naturalidade, mas os pais não conseguem esconder o desconforto.

Como a primeira campanha, esta ação enfatiza a importância do respeito à diversidade. Aqui, mais do que um convite para refletirmos sobre o preconceito, chama-se a atenção para a prática da compaixão e da empatia para incluir e encarar as diferenças como parte de nossa natureza. Como fazem as crianças, já que são desprovidas de julgamentos. Só assim o mundo poderá ser melhor.

Preparada(o) para se emocionar? Então, assista agora aos vídeos das duas campanhas:

*Love has no Labels

*Associação Noémi

Foto: Reprodução/Facebook/Love Has No Labels