O cartunista Caco Galhardo lança o gibi ‘Heróis do Clima’ em São Paulo. Também com transmissão ao vivo

As mudanças climáticas explicadas em quadrinhos. Já imaginou isso? O Planeta Sustentável (que assina este blog) não só imaginou como desenhou. Melhor: convidou o cartunista Caco Galhardo para fazer a tradução das aventuras e da ciência por trás do aquecimento global e seus ‘heróis’, com muito bom humor. E ficou lindo!

Além da pequena tiragem impressa, o gibi Heróis do Clima está sendo distribuído em formato digital, disponível para download no site do Planeta, em português, inglês e espanhol. Baixe e compartilhe! O lançamento da HQ aconteceu em dezembro de 2014, na Conferência sobre Mudanças Climáticas da ONU (COP20), em Lima, no Peru.

Sem medo de ser feliz, a comitiva do Planeta (formada por jornalistas, fotógrafos, arqueólogos e empresários) espalhou exemplares nas três línguas entre os visitantes do evento e fotografou todos os fãs menos tímidos do gibi – na conferência e também fora dela, inclusive no avião de volta para o Brasil. Veja o resultado neste post no blog Planeta em Ação.

Agora – na próxima sexta, 27/2, das 12h às 13h, nos “Diálogos do Meio Dia” -, reuniremos o cartunista Caco Galhardo e Matthew Shirts, coordenador editorial do Planeta Sustentável, na sede da Editora Abril, para bate-papo sobre o processo de criação do gibi. O encontro será só para convidados, mas você pode acompanhar a conversa ao vivo pela home do site do Planeta Sustentável ou pelo Abril Insights.

Também não dá para ver nesse horário? Assista ao bate-papo na íntegra quando puder, nesse mesmo link.

Mas tem mais um encontro agendado com Caco Galhardo no mês que vem! Será no dia 10, a partir das 18h, na GEEK.ETC.BR (da Livraria Cultura), no Conjunto Nacional, em São Paulo/SP. Lá, o cartunista vai autografar exemplares do gibi que estarão à venda na livraria especializada em HQ. Vamos? Nesse dia, é só chegar!

(fique ligado no site do Planeta Sustentável porque, em março, tem mais concurso!)

Retrato: Sofia Galhardo