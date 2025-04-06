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Sociedade

Valerie, o cachorro salsicha que fugiu e sobrevive sozinha em uma ilha há um ano

Em 2023, com apenas um ano, ela fugiu dos seus donos que passeavam pela Ilha Kangaroo, na Austrália – e não parece querer voltar para a vida doméstica.

Por Bela Lobato 6 abr 2025, 19h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h20
Fotografia do cachorro salsicha, Valerie.
 (Kangala Wildlife Rescue via Facebook/Reprodução)
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Valerie, o cachorro salsicha que fugiu e sobrevive sozinha em uma ilha há um ano Priorizar nos meus resultados Google

O cachorro salsicha, ou dachshund, pode até parecer pequeno, fofo e inofensivo por não portar um físico particularmente atlético. Mas isso não definiu a bravura da pequena cadela Valerie, que está “foragida” há 16 meses na Ilha Kangaroo, na Austrália.

Calma, ela não chegou lá nadando. Com apenas um ano de vida, em novembro de 2023, Valerie foi para um acampamento de férias com os seus donos, Georgia Gardner e Josh Fishlock. No segundo dia da viagem, o casal deixou a cadela em um cercadinho com comida e brinquedos enquanto iam pescar em uma praia próxima, sem saber que seria a última vez que veriam a pequena. A pet fugiu.

Naquele mesmo dia, ela foi vista debaixo de um carro por alguns turistas, que não conseguiram capturá-la. Nos próximos dias, o casal teve ajuda de alguns habitantes da ilha na missão de encontrar a filhote, mas tiveram que aceitar a derrota e voltar para casa sem Valerie. 

As chances de sobrevivência da cachorrinha não pareciam as melhores – e não só por ela ter sido criada dormindo numa cama de casal, usando roupinhas, comendo ração e visitando cafés e lojas na coleira. “Ela era uma princesa absoluta”, disse Gardner em entrevista ao Washington Post, acrescentando que Valerie era “ansiosamente apegada” aos pais.

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A Ilha Kangaroo também é um ambiente bastante inóspito – é lar de pelo menos duas espécies de cobras venenosas, além das águias, conhecidas por caçar filhotes de cangurus, gambás e cordeiros.

Entretanto, no final de 2024, alguns habitantes começaram a relatar terem visto uma pequena cachorra salsicha usando uma coleira cor-de-rosa pela mata. Vídeos de câmeras da Kangala Wildlife Rescue, uma organização local de preservação ambiental sem fins lucrativos, revelam que Valerie está mesmo viva.

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Agora, os voluntários da ONG estão fazendo tudo o que podem para capturar Valerie e devolvê-la seus pais. Eles estão usando vários métodos de captura e atração – incluindo alimentos bem cheirosos, como frango assado e atum – para tentar pegar a cadela. 

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“Ela corre ao primeiro sinal de humanos ou veículos e, apesar dos esforços dos dedicados moradores da ilha, Valerie tem sido impossível de ser capturada”, escreveu a organização de resgate em um post do Facebook em 21 de março.  

A ilha tem apenas 4,4 mil km² – não é tão grande, mas também não tão pequena assim. 

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Os voluntários da ONG acreditam que Valerie deve estar se alimentando de animais mortos. Ela poderia estar recebendo cuidados de moradores, mas, como está usando coleira, é provável que, se estivesse frequentando a casa de alguém, já teria sido reconhecida. 

E a aparência dos dachshunds pode enganar. A raça foi criada para serem “cães de caça incansáveis” e “caçadores independentes de presas perigosas”, de acordo com o American Kennel Club, um dos maiores clubes de registro genealógico de cães de raça pura do mundo. Segundo a

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organização, os salsichas são conhecidos por sua “personalidade ousada e vivaz” e podem ser “corajosos a ponto de se tornarem imprudentes” – uma definição que, talvez, explique tudo.

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