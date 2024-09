Time de futebol da Bahia tira o vermelho do uniforme para incentivar doação de sangue

O Vitória, time de futebol rubro-negro da Bahia que tem a segunda maior torcida do Nordeste, segundo pesquisa Ibope, começou o mês de julho sem uma de suas tradicionais cores no uniforme: o vermelho. O motivo? O clube aderiu a uma campanha que pretende conscientizar seus torcedores – e, por que não, adversários – para a importância da doação de sangue.

Batizada de Meu sangue é rubro-negro, a iniciativa é uma parceria com o Hemocentro da Bahia (Hemoba) e convida os amantes de futebol a doarem sangue nos centros especializados do Estado para assistirem à volta das listras vermelhas no uniforme dos jogadores do Vitória.

A ideia é que a cor vermelha volte gradualmente à camisa do clube, à medida que o número de doações de sangue crescer no Hemoba. Para conseguir a maior quantidade possível de adeptos à iniciativa, a ação está sendo divulgada na internet e em jornais, revistas e canais de TV locais. “Você já gritou, já vibrou e comemorou com o Leão. Agora é hora de mostrar, listra por listra, que estampar o vermelho no peito é questão de merecimento”, diz a peça publicitária. Assista, abaixo, ao vídeo da campanha, narrado pelo ator Wagner Moura, que é torcedor do Vitória.

https://www.youtube.com/watch?v=eTeNV_Ct-LQ&feature=player_embedded

A primeira aparição do time sem o vermelho na camisa foi neste sábado (01). Já no próximo jogo em casa, que acontece em 10/07, o Vitória pretende entrar em campo com uma listra vermelha no uniforme, caso o Hemoba registre, nos próximos dias, um aumento no número de doadores de sangue no Estado. Curtiu a ideia?

Os interessados em saber mais sobre a iniciativa e conhecer os locais credenciados para a doação de sangue podem acessar o aplicativo da campanha Meu sangue é rubro-negro no Facebook.

