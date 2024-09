“Ovo do Conhecimento”: participe e concorra a um kit com DVD de “Os Vingadores”

Na semana passada, fizemos um concurso cultural na SUPER cujo prêmio era um action figure incrível do Capitão América. Muita gente participou, mas foi preciso escolher apenas um vencedor. Como a gente sabe que “Os Vingadores” é uma das séries mais queridas entre nossos leitores, decidimos fazer um outro concurso com o mesmo tema. E dessa vez o prêmio é ainda mais legal.

No dia 29 de agosto será lançado o DVD do filme “Os Vingadores”. Quem vencer o concurso de hoje ganha um kit com o DVD e mais um monte de coisas legais relacionadas aos personagens. Tome fôlego e confira aí todos os prêmios:

– 10 conjuntos de Botons

– 10 mini pôsteres da viúva negra.

– 10 mini pôsteres homem de ferro.

– 10 mini pôsteres Capitão América.

– 10 mini pôsteres Thor.

– 1 Lança Dardos Iron Man.

– 1 boneco sortido (Iron Man ou Hulk).

– 1 caneta Thor

– 1 caneta Capitão América

– 1 caixa de lápis de cor Thor.

– 1 caixa de lápis de cor Capitão.

– 1 apontador Capitão.

– 1 apontador Thor

– 1 borracha Thor

– 1 borracha Capitão América.

E o que você precisa fazer para levar tudo isso para a casa? Simples. Primeiro: ler o regulamento do concurso. Segundo: olhar bem para a imagem do Ovo do Conhecimento, que está na redação do site da SUPER.

Continua após a publicidade

Terceiro: correr para o Twitter da SUPER e acompanhar as dicas para tentar descobrir o que há dentro do Ovo. Depois, é só mandar o seu palpite pelo Twitter usando a hashtag #SUPERVingadores. Lembre-se: o conteúdo do Ovo pode não ter nada a ver com o prêmio. Avante!