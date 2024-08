Aplicativo permite alugar seu banheiro para estranhos

É uma verdade universal: nós todos temos de fazer xixi às vezes. Mas depender de banheiros públicos quando você está em apuros no meio da rua pode ser frustrante: eles são sujos, às vezes há filas – e isso quando deixam você usá-los. É aí que entra o aplicativo Cloo, que combina redes sociais com a integração por mapas e permite que usuários registrados aluguem os banheiros de suas casas para desconhecidos que estejam nas redondezas.

Mas não são totais desconhecidos (afinal, isso não deve ser algo seguro): os criadores do aplicativo partem do princípio de que somos todos conectados por amigos de amigos e a ideia é encontrar um banheiro amigo que tenha alguma relação com os seus contatos das redes sociais.

Então, funciona assim: se bater a vontade de ir ao banheiro enquanto você está andando em uma parte da cidade (a princípio, o aplicativo só funcionará em Nova York), o Cloo usará a sua localização para encontrar um banheiro mais próximo. Ele vai exibir os amigos que vocês têm em comum, a classificação que o dono da casa recebeu e o preço simbólico que cobrará pelo uso do seu trono. Você então manda uma solicitação para a pessoa e ela decide se aprova ou não. Quem disponibilizar seu banheiro poderá receber alguns brindes de empresas de papel higiênico e produtos de limpeza.

O aplicativo ainda não está disponível e a ideia inicial é lançá-lo até janeiro para o iOS e, talvez, também para Android. Mas, segundo os criadores, já tem muita gente animada com a ideia e ansiosa para testá-la. E você, usaria um serviço desses?

Via DailyNews