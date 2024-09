Descubra o segredo do “Ovo do Conhecimento” e ganhe “O Grande Livro da História Ilustrada”

Curte história? Então o concurso cultural de hoje no Twitter da SUPER é para você! As cinco primeiras pessoas que acertarem o conteúdo do Ovo do Conhecimento desta semana levam para casa “O Grande Livro da História Ilustrada – Uma Viagem pelos Momentos Decisivos da Humanidade”.

Se você ainda não conhece a brincadeira, a gente explica: na redação do site da Superinteressante tem um ovo, como esse que você vê na foto acima. Observe bem a imagem e acompanhe Twitter, Facebook e Instagram da SUPER – as dicas podem estar em qualquer lugar. Se você tiver um palpite, mande uma mensagem para nós pelo Twitter citando a @revistasuper e incluindo a hashtag #OvoDoConhecimento. Não se esqueça de ler o regulamento do concurso com atenção.

Lembre-se: o conteúdo do ovo pode ser qualquer coisa e pode não ter nada a ver com a data e nem com o prêmio. Portanto, solte a imaginação.

Update (22/06): revelado o segredo do Ovo do Conhecimento

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=4JMvwcJxBto?wmode=transparent&fs=1&hl=en&modestbranding=1&loop=0&iv_load_policy=3&showsearch=0&rel=1&theme=dark&w=425&h=344%5D