Frase da semana: “O homem nasceu para aprender tanto quanto a vida lhe permita” – Guimarães Rosa

Para muita gente, João Guimarães Rosa é só o autor daquele livro que caiu no vestibular. Mas você já sabe que ele é bem mais que isso, né? O escritor mineiro é responsável por uma das obras mais elogiadas da literatura brasileira: Grande Sertão: Veredas.

A frase desta semana saiu de um livro de memórias escrito por Vilma, uma das filhas de Guimarães Rosa, e resume a personalidade do escritor. Ele era apaixonado pelo conhecimento: começou a aprender francês bem cedo e, ao fim da vida, já dominava mais de 5 línguas – e entendia bem várias outras. Ele se formou em medicina, trabalhou para o Itamaraty e foi cônsul-adjunto do Brasil na Alemanha. Mas, no fundo, jamais abandonou o sertão.

As falas populares e as características das pessoas simples do interior do Brasil inspiraram o autor, que criou seu próprio estilo baseado numa mistura inusitada entre o erudito e o popular. Guimarães Rosa conquistou um lugar na Academia Brasileira de Letras em 1963 (mas assumiu apenas em 1967, poucos dias antes de morrer).

Relembre a história por trás de outras frases clássicas:

“Todo mundo tem talento, é só uma questão de se mexer até descobrir qual é” – George Lucas

“Com grandes poderes vêm grandes responsabilidades” – Stan Lee

“Cada um de nós é uma lua e tem um lado escuro que nunca mostra a ninguém” – Mark Twain

“O Grande Irmão está observando você” – George Orwell

“Olho por olho e o mundo acabará cego” – Mahatma Gandhi



“Jamais interrompa seu adversário quando ele estiver cometendo um erro” – Napoleão Bonaparte

“Trocaria toda a minha tecnologia por uma tarde com Sócrates” – Steve Jobs



“[Deus] às vezes joga [dados] onde ninguém pode ver” – Stephen Hawking



“A imaginação é mais importante que o conhecimento” – Albert Einstein



“Voe como uma borboleta, ferroe como uma abelha” – Muhammad Ali



“A gramática controla até reis e princesas!” – Molière



“Quem sabe dizer se a vida não é o que chamam de morte e a morte não é o que chamam de vida?” – Eurípides



“Computadores são inúteis. Eles só podem dar respostas” – Pablo Picasso

“Patriotismo é quando o amor por seu próprio povo vem primeiro” – Charles de Gaulle

“A ciência é o grande antídoto contra o veneno do entusiasmo e da superstição” – Adam Smith

“Um dia sem risada é um dia desperdiçado” – Charlie Chaplin

“A vida é o que acontece enquanto você está ocupado fazendo outros planos”- John Lennon



“Nós somos feitos da matéria de que são feitos os sonhos” – William Shakespeare



“Aqueles que não conseguem lembrar o passado estão condenados a repeti-lo” – George Santayana

“Aos olhos da saudade, como o mundo é pequeno!” – Charles Baudelaire



“Não apenas acho que nós agiremos sobre a mãe natureza, como também acho que ela quer que façamos isso” – Willard Gaylin

“Nos olhos do jovem, arde a chama. Nos olhos do velho, brilha a luz.” – Victor Hugo

“Agora, vamos dar início à bagunça geral!” – Maurice Sendak

“Minha esperança ainda é deixar o mundo um pouco melhor por ter estado aqui” – Jim Henson

“O defeito de nossa ciência é o de querer explicar tudo” – Bram Stoker

“Ter consciência da própria ignorância é o início da sabedoria” – Marion Zimmer Bradley

“Quem se conhece melhor do que o cego?” – Jorge Luis Borges

“Todos os dias tento encontrar um sinal de Deus, mas infelizmente não o encontro” – José Saramago