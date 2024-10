LerAbrilÉBomDemais: Empreendedor Riq Lima conta como a SUPER o inspirou

“Eu nunca me conformei com o modelo de carreira que vivemos. E a SUPER me ajudou muito a enxergar as coisas além do óbvio”, disse Ricardo (Riq) Lima, fundador da plataforma Worldpackers, em uma entrevista para o site da Revista Superinteressante.

O empresário foi convidado por Denis Russo Burgierman, Diretor de Redação da SUPER, para fazer parte da campanha #LerAbrilÉBomDemais da Editora Abril.

Riq é uma daquelas pessoas que tomou coragem e largou tudo o que tinha para conhecer o mundo. Trabalhou até os 24 anos em bancos de investimento, onde tinha uma carreira de sucesso e poderia crescer financeiramente. Porém, percebeu que era o único funcionário (ou um dos poucos) que não tinha um carro de “luxo” e que ia ao trabalho de bicicleta. Inconformado, pediu demissão e foi viajar.

“Eu não estava nada feliz com aquilo, sabia que a vida era muito mais do que terno e gravata”, afirmou.

Começou pela África do Sul. De lá passou por mais de 40 países durante 3 anos. Ao final dessa longa viagem, o (ainda não) empresário estava na califórnia, nos EUA, fazendo um trabalho voluntário para um hostel, onde o gerente (Eric Faria) e atual sócio da Worldpackers, percebeu que poderia usufruir de um voluntariado para tocar toda a operação inteira do lugar. Por exemplo: se você é um fotográfo, pode fazer imagens de hospedes para o site do hostel. Agora, se for um chefe de cozinha, faz as refeições do local. Em troca disso, você se hospeda lá.

“Dessa maneira, as pessoas viajavam mais, conheciam novos países ou cidades, gastando menos. O hostel conseguia usar um time internacional, preencher camas vazias e criar um ambiente muito mais agradável para o viajante”, explicou Riq.

Vendo essa ideia, os dois decidiram expandir isso para o mundo todo, mostrando como as pessoas podem fazer trocas de habilidades por hospedagem em qualquer lugar do mundo. A plataforma Worldpackers foi lançada em 2014 e já chegou em 94 países com o conceito “sua habilidade é bem-vinda em qualquer lugar do planeta”.

O mais interessante é que uma das coisas que inspiraram Riq, segundo ele mesmo, a ter a mente “mais aberta” para o mundo, foi lendo a SUPER. E neste vídeo, ele conta um pouco sobre como ler a revista o fez amadurecer bem antes de viajar o mundo. Olha só:

https://videos.abril.com.br/script/super/id/ce8663438770b72d741de6df1f829caf?w=600&h=360