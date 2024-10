Livro da SUPER faz sucesso em festa de lançamento em BH

Nosso repórter Eduardo Szklarz lançou o livro “Nazismo: Como ele pôde acontecer” em 21 de fevereiro em Belo Horizonte, sua cidade natal. O evento lotou o Café com Letras, um tradicional reduto da cultura no bairro Savassi. E os 100 exemplares disponíveis esgotaram rapidinho. A artista plástica Maria Fortunata garantiu o dela. “Estou adorando o livro. Tem uma linguagem leve, elegante e de fácil compreensão, mesmo tratando de um assunto tão triste e pesado”, diz ela.

O livro traça um panorama completo do nacional-socialismo. Começa com os mitos medievais que ajudaram a forjar o ideário nazista para depois analisar a juventude e a ascensão de Hitler, o triunfo do 3o Reich, a higiene racial, os guetos e o Holocausto. O autor mergulha no submundo dos campos de concentração e relata a ação dos guerrilheiros judeus que combateram os alemães na Europa ocupada. Os capítulos finais revelam as rotas de fuga para a América do Sul usadas pelos criminosos alemães após a guerra. E mostram que a ideologia desses homens continua entre nós. Apenas mudou de cara.

Confira imagens do lançamento:

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=6BrSKJ6gDXA?wmode=transparent&fs=1&hl=en&modestbranding=1&loop=0&iv_load_policy=3&showsearch=0&rel=1&theme=dark&w=425&h=344%5D

À venda em bancas e nas livrarias Saraiva, FNAC e Cultura (no setor de revistas). Ou pela Internet.