Vamos falar sobre sexo

Confesse aí: se você clicou nesse link é porque também adora esse assunto. Tudo bem, não fique com vergonha. Pensar em sexo deixa você mais inteligente. Fazer também não é ruim, né? (Pelo menos na maior parte das vezes.)

Transar faz bem para o coração, para o sistema imunológico, para o humor, e até melhora a sua resistência à dor. Faz bem para o seu bolso também, acredita? Se for com um amigo, então, melhor ainda: é possível que a relação de vocês fique ainda melhor, mesmo se não se desenvolver para um romance. Isso tudo é ciência, pode confiar.

Suas experiências sexuais não são tão legais assim? Tudo bem, vá ler um bom livro que o efeito é praticamente o mesmo. Mas se o problema for alguma neura (tipo o tamanho do documento, ou a falta de experiência), fique tranquilo: nada disso importa muito na hora do vamo-ver. Então, aproveite. Com segurança e consentimento, vale tudo entre quatro paredes.

(Se preferir ao ar livre, toma cuidado, ok?)

Toda vez que você chega nos finalmentes, uma pequena revolução acontece dentro do seu corpo, da pele ao cérebro. Isso tudo é bom para você e para a a humanidade. Afinal, é graças ao sexo que a espécie humana sobreviveu até hoje, né? Quem não pretende se reproduzir, também pode aproveitar os prazeres do sexo, é claro.

Agora é a hora H. A Editora Abril está com um novo projeto que, entre outras coisas, fala bastante sobre sexo. E você pode fazer parte. Suas experiências sexuais interessantes, traumáticas, divertidas, inusitadas, confusas, irritantes, podem virar uma história em quadrinhos. Você só precisa contar pra gente. E aí, vamos lá?

Você não precisa dizer o seu nome, mas é legal informar um endereço de e-mail válido, caso a gente precise perguntar mais detalhes sobre seu caso. Seu e-mail obviamente não será divulgado (a menos que você queira).