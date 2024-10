10 chefes de Estado mais ricos do mundo

Por Raquel Sodré

Os chefes de Estado, sem dúvida, estão no grupo das pessoas mais importantes e influentes do mundo. Eles são o centro das decisões e têm dedo em tudo que acontece na nossa vida – de forma mais ou menos direta. Também frequentam os eventos mais high profile, se relacionam com as pessoas mais importantes do mundo, viajam, têm incalculáveis regalias.

Mas uma coisa que é bastante calculável é a riqueza de cada um deles. Alguns presidentes possuem um patrimônio que é maior do que o PIB de muitos países. A nossa presidenta, Dilma Rousseff, com seus R$ 1,75 milhão em bens, estaria, digamos, na classe C do mundo. Veja, abaixo, a lista dos presidentes mais ricos do mundo em 2015.

10. Nursultan Nazarbayev – Cazaquistão

US$ 1 bilhão

Nazarbayev é o presidente do Cazaquistão desde 1989, quando foi nomeado Primeiro Secretário do Partido Comunista da SSR Cazaque. Ele foi o primeiro presidente eleito depois da independência do país da União Soviética, em 1991. Acredita-se que ele tenha transferido cerca de US$ 1 bilhão em rendas do petróleo para sua conta pessoal em 2006.

9. Albert II – Príncipe de Mônaco

US$ 1 bilhão

Albert II não só é um dos presidentes mais ricos do mundo, como está na lista dos nobres mais ricos do mundo. Ele possui imóveis em Mônaco e na França, e seu patrimônio inclui posses na Societé de bains de mer de Monaco, que opera o cassino do principado e outras propriedades com fins de entretenimento no local.

8. Mohammed VI – Rei do Marrocos

US$ 2,1 bilhões

Mohammed VI se tornou rei do Marrocos em 1999, depois da morte de seu pai. Ele herdou 40% das ações da SNI, uma enorme empresa de investimentos marroquina que costumava pertencer ao Estado. A SNI controla as ações do maior banco do país, o Attijariwafa; de uma empresa de mineração; de uma empresa de açúcar; de outra de laticínios, dentro outros negócios. Segundo a revista Forbes, seu patrimônio gira em torno de US$ 2,1 bilhões.

7. Tamin bin Hamad Al Thani – Emir do Qatar

US$ 2 bilhões

Aos 34 anos, Tamim bim Hamad é o monarca mais jovem do mundo vivo. Ele se tornou emir do Qatar depois que seu pai abdicou do trono em 2013. Bim Hamad lidera o quadro de investidores da empresa Qatar Investment. O fundo já investiu bilhões em negócios no Reino Unido. O monarca também possui ações no banco Sainsbury’s Bank e seu fundo possui uma parcela do Shard, prédio mais alto da Europa, localizado em Londres, na Inglaterra.

6. Hans-Adam II – Príncipe de Liechtenstein

US$ 4 bilhões

Johannes Hans Adam Ferdinand Alois Josef Maria Marko d’Aviano Pius von und zu Liechtenstein – ou Hans Adam II para os íntimos – é o homem mais poderoso do pequeno país de Liechtenstein e é o monarca mais rico da Europa. Mas seu poder não é só financeiro: Hans-Adam tem o privilégio de poder vetar leis aprovadas pelo parlamento do país.

5. Mohammed bin Rashid Al Maktoum – Emir de Dubai

US$ 4 bilhões

O emir de Dubai também é o primeiro ministro e vice-presidente dos Emirados Árabes Unidos. Ele possui 99,67% da Dubai Holding. Além disso, ele é a mente por trás de marcas como Burj Al Arab (o hotel que parece uma vela de barco), Palm Islands (resort construído em ilha artificial em forma de folha de palmeira) e Burj Al Khalifa (prédio mais alto do mundo, com 163 andares).

4. Khalifa bin Zayed Al Nahyan – Presidente dos Emirados Árabes Unidos

US$ 15 bilhões

Se o emir de Dubai já possuía um patrimônio, no mínimo, respeitável, quando falamos do presidente dos EAU (que também é emir de Abu Dhabi), o buraco é muito mais embaixo. Ele assumiu a presidência em 2004, após a morte de seu pai. Sua família está entre as mais ricas do mundo (#cêjura), com um patrimônio estimado em US$ 150 BIlhões!! Khalifa bin Zayed Al Nayan é o presidente da Abu Dhabi Investment Authority, empresa árabe de investimentos. Apesar de ele controlar 97,8 bilhões de barris de reservas de petróleo, nem toda a sua fortuna vem do combustível. Atualmente, ele coordena o segundo maior fundo de riqueza do mundo, com renda de US$ 773 bilhões.

3. Hassanal Bolkiah – Sultão de Brunei

US$ 20 bilhões

Sultão Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulahibni al-Marhum Sultan Haiji Omar Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien, aka Hassal Bolkiah, é o chefe de Estado e Yangi-Di Pertuan (título de um cargo de comando) de Brunei. Ele tem sido o Top 1 de Brunei desde que se tornou sultão, em 1967. Sua ascensão ao trono se deu depois que seu pai abdicou do trono naquele mesmo ano. Hassanal Bolkiah é um dos maiores colecionadores de carros do mundo, tendo veículos que foram fabricados exclusivamente para ele. Um dos bibelôs de sua coleção é um Rolls Royce coberto de ouro 24 quilates.

2. Bhumibol Adulyadej – Rei da Tailândia

US$ 30 milhões

Ele é rei da Tailândia desde 1946, ganhando o título de chefe de Estado com mais tempo de serviço. O rei fez várias contribuições importantes para a sociedade tailandesa. Considerado o monarca mais rico do mundo, Bhumibol Adulayadej também é o monarca com reinado mais longo da história da Tailândia.

1. Vladimir Putin – Presidente da Rússia

US$ 40 bilhões

O primeiro lugar da nossa lista vai para o Putin. Sua renda oficial como presidente russo é de “somente” US$ 80.000 ao ano. Contudo, fontes secretas, tais como o cientista político Stasnislav Belkivsky, e o ex-membro do governo Ivan Rybkin, alegam que Putin tenha investimentos secretos em empresas de petróleo e gás natural, o que explicariam o patrimônio de US$ 40 bilhões. Os muitos apoiadores do presidente afirmam que essas alegações não foram provadas. Até hoje, ninguém sabe exatamente a extensão de sua riqueza – há quem diga que, na verdade, seu patrimônio é de US$ 70 bilhões.

