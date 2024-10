11 sons mais irritantes do mundo

Pense no pior som do mundo. Lembrou daquela microfonia no último show de garagem que você foi? Ou no temível barulho de unhas arranhando um quadro negro (#arrepios)?

Esses sons são, sim, muito ruins. Mas, de acordo com uma pesquisa do professor Trevor Cox, da Universidade Salford, de Manchester, na Inglaterra, eles não estão no topo da lista de piores do mundo. O pesquisador, professor de engenharia acústica, coletou mais de 1,1 milhão de opiniões de todo o mundo sobre 34 sons irritantes. Veja abaixo os 11 piores.

1. Barulho de vômito

Sei lá vocês, mas ouvir o barulho de alguém vomitando é a senha para meu estômago embrulhar imediatamente. Se isso for acompanhado do cheiro (ECA!), é praticamente impossível não fazer parte da sinfonia. Alguns participantes da pesquisa apontaram que foi a imagem mental de alguém vomitando – e não o som em si – que fez o barulho estar no topo da lista.

2. Microfonia

Ok, ela não é o número 1. Mas está bastante bem colocada na lista de piores sons do mundo. Isso porque, frequentemente, as microfonias causam dor física em quem a escuta – além de ser hiperlativamente irritante.

3. Bebê chorando

https://www.youtube.com/watch?v=qS7nqwGt4-I

Se você já viajou de avião com um bebê que chorou durante todo o trajeto, já sabe: dá vontade de pular pela janela. Do avião. Em movimento. É inevitável, bebês choram mesmo, é a única forma que eles têm de expressar seu desconforto com aquela situação (convenhamos: todo vertebrado fica desconfortável em um avião). O que mais chamou atenção nos resultados da pesquisa, contudo, é que foi o contingente masculino dos voluntários participantes que colocou o choro de bebês no terceiro lugar desta lista. O pesquisador suspeita que isso não significa que as mulheres não se importam com o choro, mas que estão socialmente mais condicionadas a não reclamar do choro de bebês.

4. Trens arranhando os trilhos

Talvez aqui no Brasil esse som nem fosse figurar na lista dos piores do mundo – afinal, temos tão poucas ferrovias que nem sabemos ao certo qual é o som de trens arrastando nos trilhos. Mas no cenário mundial, o som do atrito entre dois metais (aí, sim, começamos a imaginar e, urgh!) foi considerado um dos mais irritantes.

5. Uma roda que precisa de lubrificação

Pra muita gente, uma roda “cantando” será muito mais nostálgico do que irritante. Quem tem raízes no interior, certamente vai ser lembrar do barulho da roda do carro de boi, que anuncia a chegada do leite, dos sacos de grãos, de cereais. Mas parece que o pessoal por aí não tem muito essa referência, porque o barulho de uma roda – ou uma engrenagem, ou uma dobradiça – emperrada irritou gente o suficiente para estar no quinto lugar desta lista.

6. Violino desafinado

Seu sobrinho te chama para ir ver seu primeiro concerto de violino. Você, como bom tio/tia, vai, sabendo que irá sofrer. Ele faz seu melhor, mas aquele som de violino desafinado – ou só mesmo mal tocado, porque, afinal, ninguém nasce David Garrett – te faz sofrer. Fez sofrer também a uma maioria dos voluntários da pesquisa, já que o som aparece no sexto lugar da lista.

7. Pum

Sim, é verdade. Ouvir barulho de pum irrita muita gente (o cheiro, então, nem se fala!). Mas o som só apareceu no sétimo lugar da lista, indicando que as pessoas são bem mais tolerantes ao pum do que ao vômito. Desta vez, as responsáveis por colocar o som nos top 10 foram as mulheres, que de-tes-ta-ram essa manifestação das profundezas do organismo.

8. Pessoas discutindo

Tem gente que adora um barraco e até vai conferir o motivo da querela. Mas não foi essa a opinião dos voluntários que participaram da pesquisa. Essa aversão ao som de pessoas discutindo pode estar relacionado a traumas de infância, pois o som faz lembrar das brigas entre pais e mães.

9. Som de eletricidade

Sabe quando tem uma caixa de som ligada, mas que não está tocando nada? Se você aumentar o volume, vai ouvir este barulho. Ele foi classificado como o nono barulho mais irritante do mundo.

10. Pessoas comendo de boca aberta

Os participantes do estudo disseram não suportar barulho de gente comendo maçã de boca aberta. Mas eu ampliaria essa lista aí: não dá pra comer nada de boca aberta, né, gente! Além do barulho (que, realmente, é insuportável), ninguém também merece ficar vendo sua comida mastigada passeando dentro da boca.

11. Unhas arranhando um quadro negro

Claro. É surpreendente que esse som só apareça em 11º lugar da lista, atrás de muitos outros barulhos que você provavelmente nem havia pensado a princípio (pode ser o resultado de grande parte das escolas, hoje em dia, usar quadro branco em vez de negro). Mas aqui está ele, um dos sons mais irritantes do mundo. E, aposto, só de lembrar do som já dá um arrepio na espinha.

Discordou de algum desses, ou gostaria de incluir mais um outro barulho irritante na lista?

Via MentalFloss