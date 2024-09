Retrospectiva 2013: 10 melhores momentos da internet

Por Vinícius Giba, da MUNDO ESTRANHO



1. Gif currículo









2. Vine

O Vine é um aplicativo que permite fazer vídeos em looping com até 6 segundos de duração. As ferramentas de edição são bem simples, mas a praticidade é genial e fez com que bastante gente (com bastante tempo livre) ficasse famosa na rede. Alguns dos melhores usuários são BatDad, Jerome Jarre e o mágico da edição Zach King.

3. Bitcoin

Continua após a publicidade

(Se você não sabe o que é, aqui está uma bela explicação.)

Como vários outros itens da lista, o Bitcoin não foi inventado em 2013, mas foi nesse ano que ele saiu do mundo secreto dos viciados em internet e se popularizou um pouco mais. Agora, a cyber-moeda deixou de ser uma ideia-que-talvez-se-torne-realidade para ser uma ferramenta utilizada por várias instituições ~da vida real, como esta revista que você tanto ama.

4. Harlem Shake

afffff, já deu, né?

Continua após a publicidade

4. Buzzfeed

Não podemos deixar de fora dessa lista o site que fez muita gente viciar em listas. O Buzzfeed virou uma máquina de shares e likes em 2013. Além de publicar aquelas listas inúteis que são certeza de sucesso entre nós e suas inúmeras notícias relevantes de verdade, o site ainda criou a extensão Buzzfeed Video (que basicamente traduz os posts comuns de sempre em vídeos) e adaptou sua página inicial para as línguas dos países onde faz mais sucesso. huehue_br incluído, claro.

5. Obama tá lendo

Graças ao herói-vilão Edward Snowden, o esquema de espionagem online dos norte-americanos veio à tona. Nada está seguro: de emails a mensagens em redes sociais. Pior que ler, esperamos não alterem ou censurem nossos tex ◙ ◙ Ͱ͟҉͟҉͟҉͟҉͟҉͟҉ه҈̿҈̿҈̿҈̿҈̿҈̿҈̿҈̿҈̿҈̿҈̿҈̿҈̿҈̿҈• . ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙

6. Netflix

Continua após a publicidade

O Netflix cresceu bastante em 2013. O que antes trazia um apanhado de filmes mais ou menos bons, agora tem um catálogo grande, com mais opções de ficção, documentários e séries (algumas até de produção própria). Outro atrativo que surgiu esse ano é o aplicativo Hola Unblocker. Com ele instalado, você pode acessar a versão norte-americana do Netflix, onde é possível encontrar muito mais títulos. Nesse caso, o único empecilho para alguns é a falta das legendas em português.

Leia também: Os 10 melhores sites de 2013

7. Miley, Kanye & Kim

Se não eles, quem? A internet pipocou com coisas sobre eles: vídeos, fotos, gifs, piadas, vines, fofocas, instagrams, memes… E não é que eles estivessem fugindo da mira dos holofotes, não. Muito pelo contrário: com vídeo semi-erótico, língua quilométrica de fora, ~~maconha no palco e twerks de qualidade duvidosa, na verdade eles abraçaram os holofotes e os levaram pra casa.

Continua após a publicidade













8. Dilma Bolada

Na retrospectiva do ano passado, a lista de páginas de humor no Facebook estava cheia de nomes. Não precisamos colocar todos aqui de novo. Mas um deles tem que estar: Dilma Bolada. Afinal, se quem chega a conhecer pessoalmente a presidente do Brasil por causa das suas piadas no facebook não merece estar aqui, quem merece?

Aliás, vale citar também o grande Bode Gaiato.

Continua após a publicidade

9. Porta dos Fundos

“De novo?! Eles já apareciam na retrospectiva de 2012″, reclamará algum leitor. Mas é isso mesmo. Porta dos Fundos estão aqui de novo porque eles não estagnaram. Longe disso. Eles cresceram e cresceram e lançaram livro, e fizeram vídeos mais ousados, menos ousados, patrocinados por grandes marcas, aloprando grandes marcas e mais: viraram eles próprios garotos e garotas propaganda de outras grandes marcas e o próprio Porta dos Fundos virou uma grande marca e por aí vai. Esperemos a retrospectiva 2014.

10. Selfies

Selfies existem faz tempo, mas em 2013, a palavra entrou pro dicionário e até o Papa participou de uma. Nada mais precisa ser dito.

Ok, se você não está impressionado com esse líder, talvez esse aqui faça o serviço.

Ainda não? E esse líder?

Veja todos os textos da Retrospectiva 2013 da SUPER.