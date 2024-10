10 imagens para celebrar o aniversário do telescópio Hubble

Por Fabio Marton



Lançamento do Hubble pelo ônibus espacial Discovery, 24 de abril de 1990 [Crédito: NASA/ESA]

Há exatos 25 anos, começava uma das maiores revoluções na história da astronomia. O Hubble não foi o primeiro telescópio espacial – essa honra vai para o Orbiting Astronomical Observatory (OAO), de 1966. Mas é o que teve mais impacto: o maior, mais versátil, de mais longa duração – com um pouco de sorte, ele pode continuar a trabalhar por mais 25 anos.

Telescópios espaciais existem para poder observar o espaço sem a interferência da atmosfera terrestre – ou, pior ainda, da poluição luminosa, a luz emitida pela ação humana que causa o lindo céu banguela das cidades, onde dá para contar as estrelas nas mãos.

Para comemorar, a Nasa e a Agência Espacial Europeia (ESA) produziram uma galeria com as 100 melhores imagens do Hubble.