Criança africana de dois anos pode ter sido a primeira a contrair o vírus do Ebola

O vírus ebola é transmitido por contato direto com sangue, fluidos ou tecidos de pessoas ou animais infectados. Para se ter uma noção, numa gota de sangue cabem cerca de 10.000 ebola. No surto mais recente da doença, mais de 1.000 pessoas morreram em Guiné, Serra Leoa, Libéria e Nigéria. Mas, quem teria sido o primeiro infectado?

Pesquisadores suspeitam que o “paciente zero” do surto tenha sido um menino de 2 anos que morreu em dezembro de 2013, em Guéckédou, no sudeste de Guiné. A cidade fica na região da fronteira entre três países, o que pode ter facilitado a saída do vírus para outras áreas.

Segundo os cientistas, depois que a criança morreu, três pessoas da família também foram vítimas da mesma doença: a mãe, a irmã de três anos e a avó. Todos os familiares mostraram sintomas como febre, vômito e diarreia, mas ninguém sabia o que os havia deixado doentes. Duas pessoas presentes no funeral da avó também foram afetadas pelo vírus (provavelmente após terem tido contato com o corpo). Após o enterro, os pacientes já contaminados levaram a doença até a vila onde moravam e, lá, infectaram familiares e profissionais da saúde.

A busca pelo paciente zero é importante para rastrear a origem do surto. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), o garoto provavelmente foi infectado depois de comer uma fruta contaminada por fezes de morcegos, o suposto hospedeiro natural do vírus. Mas o órgão não descartou a possibilidade de que o menino tenha pegado ebola por causa de uma agulha contaminada com o sangue de outra pessoa. Se for verdade, a criança deixa de ser o paciente zero e a busca continua.

Continua após a publicidade

Via: NY Times

Leia também: 7 fatos que você precisa saber sobre o Ebola

Tão mortais quanto misteriosas