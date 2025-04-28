Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Mês dos Pais: Receba Super em Casa por 9,90
Ciência

Hipótese de 1958 sobre vitamina B1 finalmente é confirmada

Há quase 70 anos, Ronald Braslow propôs que a vitamina podia se converter em um carbeno para realizar certas incumbências bioquímicas. O problema: carbenos são instáveis na água. Ou eram, até agora.

Por Bruno Vaiano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 abr 2025, 14h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h21
Fotografia de um laboratório de química antigo, dos anos 1950.
 (Archive Holdings Inc./Getty Images)
Continua após publicidade
Hipótese de 1958 sobre vitamina B1 finalmente é confirmada Priorizar nos meus resultados Google

Era uma vez o carbeno. Veja bem: não é “carbono”, é “carbeno”, mesmo.

Um átomo de carbono tem seis prótons, via de regra. Os prótons são as partículas de carga elétrica positiva que ficam no núcleo dos átomos.

É o número de prótons que define a qual elemento o átomo pertence: um carbono com sete prótons, por exemplo, deixa de ser um carbono e se torna um nitrogênio. Crise de identidade.

Ao redor dos prótons no núcleo, ficam os elétrons, partículas bem mais insubstanciais, com massa insignificante e carga elétrica negativa.

Siga

Elétrons têm a particularidade de se organizar em camadas, como as fileiras de cadeiras numeradas em um teatro.

Continua após a publicidade

O grupinho mais externo de elétrons, chamado “camada de valência”, precisa seguir algo chamado regra do octeto: deve haver oito elétrons ali. Caso contrário, o átomo se torna instável, extremamente reativo. Fica procurando outros átomos que possam emprestar os elétrons faltantes.

Um carbeno, portanto, é qualquer molécula que contém um carbono com seis elétrons na camada de valência. O caberno mais básico, formado por um átomo de carbono e dois de hidrogênio, costuma ser chamado de metileno.

Há muitas outras moléculas maiores que o metileno que são classificadas como carbenos, porém. É como se o carbeno fosse uma etiqueta: adicione o dito-cujo a uma molécula e ela passa a pertecencer a essa categoria.

Continua após a publicidade

Em 1958, um químico das Universidade Columbia chamado Ronald Breslow propôs que a vitamina B1 se converte em um carbeno para realizar certas tarefinhas bioquímicas úteis para o funcionamento do nosso organismo.

O problema: carbenos são especialmente instáveis dentro da água, e nosso organismo é 60% água. Daí o entuasiasmo dos químicos com uma descoberta recém-publicada no prestigioso periódico especializado Science. 

Uma equipe da Universidade da Califórnia em Riverside conseguiu gerar, pela primeira vez, um carbeno estável na água – tão estável que durou meses e houve tempo de estudá-lo usando várias técnicas de laboratório, como espectroscopia e cristalografia de raios X. 

Continua após a publicidade

Vincent Lavallo, porta-voz do estudo, explicou em declaração à imprensa: “É a primeira vez que qualquer observa um carbeno estável na água. Pensava-se que Breslow estava errado, mas calhou que ele acertou.”

Além de confirmar uma hipótese antiga, a descoberta tem implicações práticas.

Os carbenos são importantes na produção de fármacos, combustíveis e outros materiais. Como eles podem entrar em contato com a água, o jeito é usar outros solventes orgânicos – em geral, tóxicos e danosos para o meio-ambiente.

Continua após a publicidade

O método dos pesquisadores de estabilizar carbenos em água pode ajudar a tornar essas reações mais limpas, menos dispendiosas e mais seguras.

“A água é o solvente ideal — é abundante, não tóxica e ecologicamente correta”, disse Varun Raviprolu, outro participante do estudo. “Se conseguirmos que esses poderosos catalisadores funcionem na água, será um grande passo em direção a uma química mais sustentável.”

Publicidade
TAGS:
Corpo humano
História
Química
VITAMINA
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com um canto de parede à esquerda e uma superfície horizontal marrom na base. No canto superior direito, um ícone de árvore estilizada em azul escuro.Fundo texturizado em tom pêssego claro, com uma sombra vertical escura no lado esquerdo e uma pequena árvore azul escura no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
ou
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).